Triumph nel Campionato del Mondo MX2: con Haarup e McLellan?

L'impegno di Triumph nel motocross continua a prendere forma: anche la coppia di piloti per la stagione di debutto del 2024 nel Campionato del Mondo MX2 è ormai concreta.

Non c'è ancora una conferma ufficiale, ma si vocifera che la prossima stagione il team Triumph di motocross MX2 correrà con la coppia Mikkel Haarup e Camden McLellan. Il sudafricano McLellan ha attirato l'attenzione nella seconda metà della stagione MX2 con buoni risultati sulla Honda del team di Jacky Martens.

Il danese Mikkel Haarup ha avuto alcuni mesi difficili a causa di una doppia frattura della clavicola dopo essersi separato dalla squadra Dixon Kawasaki all'inizio della stagione. Nel frattempo, Haarup ha corso alcuni Gran Premi del Campionato del Mondo MX2 per il team tedesco WZ-KTM di Waldemar Zichanowisch, prima che anche loro si ritirassero dopo l'evento di Teutschenthal.

A causa delle norme contrattuali, Triumph non è ancora autorizzata a comunicare ufficialmente i piloti. Almeno la moto, prevalentemente nera, è stata presentata all'MXoN di Ernée una settimana fa.

L'esperto francese Thierry Chizat-Suzzoni, che ha gestito per molti anni la partecipazione della Kawasaki al Campionato del Mondo MXGP, è il team manager. Chizat-Suzzoni è riuscito anche a portare gran parte dell'ex equipaggio Kawasaki nel progetto Triumph.

Gli utenti di SPEEDWEEK.com lo sanno: Il collaudatore Triumph in Europa è il 34enne belga Clement Desalle, che nella sua carriera in MXGP è stato per molti anni pilota ufficiale di Suzuki e Kawasaki. "Clement affronta le cose senza sosta", dicono dalla squadra Triumph, dove si è parlato di intense sessioni di test. "Abbiamo dato del filo da torcere a Clement alcune volte".