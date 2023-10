Triumph no Campeonato do Mundo de MX2: Com Haarup e McLellan?

O compromisso da Triumph com o motocross continua a tomar forma - até mesmo o par de pilotos para a época de estreia no Campeonato do Mundo de MX2 em 2024 já se tornou concreto.

Ainda não há confirmação oficial, mas há rumores de que a equipa de motocross MX2 da Triumph vai correr com a dupla Mikkel Haarup e Camden McLellan na próxima temporada. O sul-africano McLellan atraiu as atenções na segunda metade da época de MX2 com bons resultados na Honda da equipa de Jacky Martens.

O dinamarquês Mikkel Haarup teve uns meses difíceis com uma dupla fratura da clavícula depois de se ter separado da equipa Dixon Kawasaki no início da época. Entretanto, Haarup disputou alguns Grandes Prémios no Campeonato do Mundo de MX2 pela equipa alemã WZ-KTM de Waldemar Zichanowisch, antes de também ter terminado a época após o evento de Teutschenthal.

Devido aos regulamentos contratuais, a Triumph ainda não está autorizada a comunicar oficialmente os pilotos. Pelo menos a mota, que é maioritariamente preta, foi apresentada no MXoN em Ernée há uma semana.

O experiente francês Thierry Chizat-Suzzoni, que geriu a entrada da fábrica da Kawasaki no Campeonato do Mundo de MXGP durante muitos anos, actua como gestor da equipa. Chizat-Suzzoni também conseguiu trazer uma grande parte da antiga equipa da Kawasaki para o projeto Triumph.

Os utilizadores da SPEEDWEEK.com sabem: O piloto de testes da Triumph na Europa é o belga Clement Desalle, de 34 anos, que foi piloto de fábrica da Suzuki e da Kawasaki durante muitos anos na sua carreira no MXGP. "Clement aborda as coisas de forma implacável", é a palavra da equipa da Triumph, onde se falou de intensas sessões de testes. "Já demos a Clement uma corrida pelo seu dinheiro algumas vezes."