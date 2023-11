Confermato: SM Action sarà il factory team di Fantic dal 2024

Era già notoche Fantic Racing avrebbe unito le forze con l'ex team ufficiale Yamaha Wilvo nella classe MXGP. La coppia di piloti sarà composta da Glenn Coldenhoff e Roan Van de Moosdijk.

Oggi, giovedì, SM Action ha confermato il prossimo cambio di costruttore dopo una collaborazione triennale con il Gruppo Pierer (due anni con GASGAS, 2023 con KTM): la squadra italiana ha adattato la sua presenza sui social media ai colori Fantic e ora si chiama ufficialmente "Fantic Factory Racing MX2".

"Siamo pronti per questa nuova sfida", hanno dichiarato. Con quali piloti verrà affrontata questa sfida è rimasto aperto. I dettagli sono ancora in fase di definizione dietro le quinte.

Quello che è certo, però, è che Alberto Forato lascerà il Team SM Action. Il 23enne italiano ha impressionato nella scorsa stagione con una vittoria nella gara di qualificazione a Maggiora e si è piazzato al 7° posto assoluto nel Campionato del Mondo MXGP. Forato è legato al team clienti Honda di Standing Construct, dove prenderà il posto di Brian Bogers.

Maddii Racing, l'ex ammiraglia Fantic, è noto per la sua futura collaborazione con il nuovo arrivato in MX, la Ducati, che include Tony Cairoli come collaudatore di alto profilo.