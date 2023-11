Confirmado: SM Action será a equipa de fábrica da Fantic a partir de 2024

Já se sabiaque a Fantic Racing iria juntar forças com a antiga equipa de fábrica da Yamaha, Wilvo, na classe MXGP. A dupla de pilotos será composta por Glenn Coldenhoff e Roan Van de Moosdijk.

Hoje, quinta-feira, a SM Action confirmou a próxima mudança de fabricante após uma colaboração de três anos com o Grupo Pierer (dois anos com a GASGAS, 2023 com a KTM): a equipa italiana adaptou a sua presença nas redes sociais às cores da Fantic e agora chama-se oficialmente "Fantic Factory Racing MX2".

"Estamos prontos para este novo desafio", afirmaram. Com que pilotos este desafio será enfrentado permanece em aberto. Os pormenores ainda estão a ser definidos nos bastidores.

O que é certo, no entanto, é que Alberto Forato vai deixar a SM Action Team. O italiano de 23 anos impressionou na temporada passada com uma vitória na corrida de qualificação em Maggiora e terminou em 7º lugar na classificação geral do Campeonato do Mundo de MXGP. Forato está a ser ligado à equipa cliente Honda da Standing Construct, onde vai assumir o lugar de Brian Bogers.

Maddii Racing, a antiga bandeira Fantic, é conhecida por estar a trabalhar com o recém-chegado MX Ducati no futuro - incluindo Tony Cairoli como um piloto de testes de alto nível.