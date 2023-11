Champion du monde Andrea Adamo (KTM) : le self-made-man

Dans un blog, le nouveau champion de motocross MX2 Andrea Adamo (Red Bull KTM Factory Racing) se décrit lui-même et révèle également quelques détails privés sur ses débuts dans le sport.

Avec Andrea Adamo, c'est un véritable outsider qui s'est assuré en 2023 le titre de champion du monde dans la catégorie MX2 du championnat du monde de motocross. L'Italien a terminé l'année 2022 à la 8e place du classement général avec une seule place sur le podium, mais il a remporté le titre de champion du monde MX2 cette année-là grâce à des performances constantes et n'a pratiquement pas commis d'erreurs, contrairement au favori belge déclaré Jago Geerts (Yamaha), qui s'est blessé à deux reprises.

Les débuts d'Adamo dans le motocross n'ont toutefois pas été faciles. "Je viens d'un petit village de Sicile", décrit le jeune homme de 20 ans. "Il y avait peu de pistes dans les environs. Enfant, il était donc difficile de trouver des circuits pour s'entraîner".

Adamo respire désormais le motocross au quotidien en tant que pilote d'usine Red Bull-KTM dans son pays d'adoption, la Belgique. Il est également en couple avec la fille de l'ex-star du MX et propriétaire de l'équipe Corrado Maddii. Adamo : "Quand j'avais dix ans, mes parents ont décidé que nous allions déménager dans le nord de l'Italie, près de Bologne. Là-bas, l'entraînement était alors nettement plus facile".

Adamo, qui a trois frères et sœurs plus jeunes, a rapidement appris à voler de ses propres ailes. "Mes parents devaient travailler, ils ne pouvaient pas toujours assister aux courses. J'ai dû grandir assez vite en tant qu'enfant. Mais j'ai aussi apprécié d'être seul. J'ai beaucoup appris durant cette période - à cuisiner, à faire la lessive et à gérer toutes mes affaires".

Et le Sicilien révèle encore : "J'aime manger - de la pizza, des pâtes à la carbonara et bien sûr de la viande. J'aime aussi cuisiner. Je suis vraiment bon derrière les fourneaux".

Adamo, double vainqueur de GP, a en outre remporté sa couronne de champion du monde lors de l'événement organisé à domicile dans la ville culte de Maggiora. "Ce titre de champion du monde me rend vraiment fier. C'est un rêve depuis que je suis enfant et je suis très reconnaissant envers tous ceux qui m'ont entouré".

Classement final du championnat du monde MX2 en 2023 après 19 Grands Prix :



1. Andrea Adamo (I), KTM, 826 points

2. Jago Geerts (B), Yamaha, 759

3. Simon Längenfelder (D), GASGAS, 755

4. Liam Everts (B), KTM, 734

5. Lucas Coenen (B), Husqvarna, 577

6. Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 573

7. Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 565

8. Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 560

9. Thibault Benistant (F), Yamaha, 533

10e Rick Elzinga (NL), Yamaha, 394