Il campione del mondo Andrea Adamo (KTM): l'uomo che si è fatto da solo

In un blog, il nuovo campione di motocross MX2 Andrea Adamo (Red Bull KTM Factory Racing) descrive se stesso e rivela anche alcuni dettagli privati dei suoi primi giorni in questo sport.

Andrea Adamo, un vero outsider, si è assicurato il titolo mondiale nella classe MX2 del Campionato del Mondo di Motocross nel 2023. L'italiano ha chiuso il 2022 all'8° posto assoluto con un solo podio, ma ha vinto il titolo mondiale MX2 quest'anno con prestazioni costanti e, a differenza del favorito belga Jago Geerts (Yamaha), che si è infortunato due volte, non ha praticamente commesso errori.

Tuttavia, gli inizi di Adamo nel motocross sono stati tutt'altro che facili. "Vengo da un piccolo paese della Sicilia", spiega il ventenne. "Nella zona c'erano pochissime piste. Da bambino, quindi, era difficile trovare piste per allenarsi".

Ora Adamo respira motocross ogni giorno come pilota ufficiale Red Bull KTM nella sua patria adottiva, il Belgio. Ha anche una relazione con la figlia dell'ex stella del motocross e proprietario del team Corrado Maddii. Adamo: "Quando avevo dieci anni, i miei genitori decisero che dovevamo trasferirci nel nord Italia, vicino a Bologna. Lì era molto più facile allenarsi".

Adamo, che ha tre fratelli più piccoli, ha imparato presto a stare in piedi da solo. "I miei genitori dovevano lavorare e non potevano sempre andare alle gare. Da bambino sono dovuto crescere molto in fretta. Ma mi piaceva anche stare da solo. Ho imparato molto in quel periodo: a cucinare, a fare il bucato e a fare tutto da solo".

La siciliana rivela inoltre: "Mi piace mangiare: pizza, pasta alla carbonara e carne, ovviamente. Mi piace anche cucinare. In realtà sono molto bravo dietro ai fornelli".

Il due volte vincitore del GP Adamo ha anche conquistato la corona di campione del mondo nel suo evento di casa, nella città cult di Maggiora. "Il titolo di campione del mondo mi rende davvero orgoglioso. È stato un sogno fin da quando ero bambino e sono molto grato a tutti coloro che mi circondano".

Classifica finale del Campionato del Mondo MX2 2023 dopo 19 Gran Premi:



1° Andrea Adamo (I), KTM, 826 punti

2° Jago Geerts (B), Yamaha, 759

3° Simon Längenfelder (D), GASGAS, 755

4° Liam Everts (B), KTM, 734

5° Lucas Coenen (B), Husqvarna, 577

6° Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 573

7° Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 565

8° Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 560

9° Thibault Benistant (F), Yamaha, 533

10° Rick Elzinga (NL), Yamaha, 394