Campeão do Mundo Andrea Adamo (KTM): O self-made man

Andrea Adamo, um verdadeiro outsider, garantiu o título mundial na classe MX2 do Campeonato Mundial de Motocross em 2023. O italiano terminou 2022 em 8º lugar na geral com apenas um lugar no pódio, mas conquistou o título do Campeonato do Mundo de MX2 este ano com desempenhos consistentes e, ao contrário do declarado favorito belga Jago Geerts (Yamaha), que se lesionou duas vezes, quase não cometeu erros.

No entanto, o início de Adamo no motocross foi tudo menos fácil. "Venho de uma pequena aldeia na Sicília", explica o jovem de 20 anos. "Havia muito poucas pistas na zona. Quando era criança, era difícil encontrar pistas de corrida para treinar."

Agora, Adamo respira motocross todos os dias como piloto de fábrica da Red Bull KTM na Bélgica, o seu país de adoção. Ele também tem uma relação com a filha da antiga estrela do MX e proprietário da equipa, Corrado Maddii. Adamo: "Quando eu tinha dez anos, os meus pais decidiram que nos devíamos mudar para o norte de Itália, perto de Bolonha. Era muito mais fácil treinar lá".

Adamo, que tem três irmãos mais novos, aprendeu rapidamente a manter-se de pé. "Os meus pais tinham de trabalhar, não podiam ir sempre às corridas. Tive de crescer muito depressa em criança. Mas também gostei de estar por minha conta. Aprendi muito durante esse tempo - a cozinhar, a lavar a roupa e a fazer as minhas próprias coisas."

O siciliano também revela: "Gosto de comer - pizza, massa carbonara e carne, claro. Também gosto de cozinhar. Na verdade, sou muito bom atrás do fogão".

Adamo, duas vezes vencedor do GP, também conquistou o título de campeão mundial no seu evento em casa, na cidade de culto de Maggiora. "O título de campeão do mundo deixa-me muito orgulhoso. Tem sido um sonho desde que eu era criança e estou muito grato a todos ao meu redor."

Classificação final do Campeonato do Mundo MX2 2023 após 19 Grandes Prémios:



1º Andrea Adamo (I), KTM, 826 pontos

2º Jago Geerts (B), Yamaha, 759

3.º Simon Längenfelder (D), GASGAS, 755

4.º Liam Everts (B), KTM, 734

5º Lucas Coenen (B), Husqvarna, 577

6º Kay de Wolf (NL), Husqvarna, 573

7º Kevin Horgmo (NOR), Kawasaki, 565

8º Roan van de Moosdijk (NL), Husqvarna, 560

9º Thibault Benistant (F), Yamaha, 533

10º Rick Elzinga (NL), Yamaha, 394