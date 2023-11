Triumph débute le championnat du monde avec Haarup et McLellan

L'entrée très remarquée en championnat du monde de la marque traditionnelle britannique Triumph l'année prochaine se concrétise. Triumph a annoncé les noms des deux pilotes d'usine MX2 : Le Sud-Africain Camden McLellan et le Danois Mikkel Haarup prendront le départ pour Triumph en 2024.

Camden McLellan, âgé de 19 ans, était sous contrat avec le team JM Honda de Jacky Martens la saison dernière, mais il a été victime d'une blessure en début de saison.

Mikkel Haarup courait dernièrement pour WZ Racing KTM. Le Danois continuera à prendre le départ avec le numéro 11, tandis que McLellan portera le numéro 8 l'année prochaine.

Les deux pilotes se réjouissent de leurs nouvelles fonctions. "Il n'y a pas de mots pour décrire mes premières impressions sur la moto et l'équipe", a déclaré Mc Lellan. "Je suis impressionné par les performances de la moto et par l'éthique de travail de toute l'équipe. Nous avons commencé les tests et je me suis tout de suite senti à l'aise sur la moto. Je vais travailler dur tout l'hiver pour être plus en forme, plus fort et plus rapide".