Triumph inizia il campionato mondiale con Haarup e McLellan

Il tanto rumoreggiato ingresso del tradizionale marchio britannico Triumph nel Campionato del Mondo del prossimo anno sta prendendo forma. Triumph ha annunciato i due piloti della MX2: Il sudafricano Camden McLellan e il danese Mikkel Haarup gareggeranno per Triumph nel 2024.

La scorsa stagione, il 19enne Camden McLellan era sotto contratto con il team JM Honda di Jacky Martens, ma ha avuto problemi con un infortunio all'inizio della stagione.

Mikkel Haarup ha corso l'ultima volta per il WZ Racing KTM. Il danese continuerà a gareggiare con il numero di partenza 11, mentre McLellan indosserà il numero di partenza 8 il prossimo anno.

Entrambi i piloti non vedono l'ora di affrontare i loro nuovi compiti. "Le prime impressioni sulla moto e sulla squadra sono difficili da esprimere a parole", ha spiegato Mc Lellan. "Sono impressionato dalle prestazioni della moto e dall'etica del lavoro di tutta la squadra. Abbiamo iniziato i test e mi sono sentito subito a mio agio sulla moto. Lavorerò duramente durante l'inverno per diventare più in forma, più forte e più veloce".