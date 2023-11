A Triumph inicia o Campeonato do Mundo com Haarup e McLellan

A tão falada entrada da tradicional marca britânica Triumph no Campeonato do Mundo do próximo ano está a ganhar forma. A Triumph anunciou os dois pilotos da categoria MX2: O sul-africano Camden McLellan e o dinamarquês Mikkel Haarup vão competir pela Triumph em 2024.

Na época passada, Camden McLellan, de 19 anos, esteve sob contrato com a equipa JM Honda de Jacky Martens, mas sofreu uma lesão no início da época.

Mikkel Haarup correu pela última vez pela WZ Racing KTM. O dinamarquês vai continuar a competir com o número de partida 11, enquanto McLellan vai usar o número de partida 8 no próximo ano.

Ambos os pilotos estão ansiosos pelas suas novas tarefas. "As primeiras impressões da moto e da equipa são difíceis de expressar em palavras", explicou Mc Lellan. "Estou impressionado com o desempenho da moto e com a ética de trabalho de toda a equipa. Começámos a testar e senti-me imediatamente confortável com a moto. Vou trabalhar arduamente durante o inverno para ficar mais em forma, mais forte e mais rápido."