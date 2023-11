Sacha e Lucas Coenen rimarranno in Europa per il momento

Sacha Coenen e Lucas Coenen rimarranno nel Campionato del Mondo MX2 per il momento. Hanno firmato un contratto pluriennale rispettivamente con Red Bull KTM e Nestaan Husqvarna. Tuttavia, il tema degli Stati Uniti non è fuori discussione per i talenti sedicenni.

I talentuosi gemelli belgi Coenen rimarranno per il momento nel Campionato del Mondo di Motocross. In passato i fratelli stessi avevano preso in considerazione la possibilità di trasferirsi negli Stati Uniti. I fratelli, che hanno solo 16 anni, hanno ora prolungato i loro contratti di lavoro per diversi anni. Sacha resterà pilota ufficiale della Red Bull KTM e Lucas resterà nel Team Nestaan Husqvarna.

Solo il tempo ci dirà se i fratelli Coenen utilizzeranno il Campionato del Mondo come trampolino di lancio per l'America. Nel 2024, la squadra ufficiale KTM MX2 gareggerà ancora una volta con 3 piloti: Andrea Adamo, Liam Everts e Sacha Coenen#. Nella classe MXGP, KTM schiererà Jeffrey Herlings nel 2024.

Nestaan Husqvarna gareggerà nella categoria MX2 il prossimo anno con Lucas Coenen e Kay de Wolf. Lucas ha anche firmato un contratto pluriennale come pilota ufficiale Husqvarna. Mattia Guadagnini è stato ingaggiato per la MXGP.