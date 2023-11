Sacha e Lucas Coenen permanecerão na Europa por enquanto

Sacha Coenen e Lucas Coenen vão continuar no Campeonato do Mundo de MX2 por enquanto. Eles assinaram um contrato de vários anos com a Red Bull KTM e Nestaan Husqvarna, respetivamente. No entanto, o tema dos EUA não está fora de questão para os talentos de 16 anos.

por Thoralf Abgarjan - Automatic translation from German

Os talentosos gémeos belgas Coenen vão continuar no Campeonato do Mundo de Motocross por enquanto. Os próprios irmãos já tinham considerado a possibilidade de se mudarem para os EUA no passado. Os irmãos, que têm apenas 16 anos, prolongaram agora os seus contratos de trabalho por vários anos. Sacha continuará a ser piloto de fábrica da Red Bull KTM e Lucas permanecerá na Team Nestaan Husqvarna.

Só o tempo dirá se os irmãos Coenen vão usar o Campeonato do Mundo como um trampolim para a América. Em 2024, a equipa de fábrica da KTM MX2 voltará a competir com 3 pilotos: Andrea Adamo, Liam Everts e Sacha Coenen#. Na classe MXGP, a KTM alinhará com Jeffrey Herlings em 2024.

Nestaan Husqvarna vai competir na categoria MX2 no próximo ano com Lucas Coenen e Kay de Wolf. Lucas também assinou um contrato de vários anos como piloto de trabalho da Husqvarna. Mattia Guadagnini foi contratado para o MXGP.