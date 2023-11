Marcel Stauffer: HALO como esperanza tras el megacrash

Marcel Stauffer atraviesa en estos momentos una oleada de emociones. El salzburgués, que se rompió varias vértebras en un accidente de entrenamiento en Italia y tiene que preocuparse por si podrá volver a pilotar motocross a velocidad de competición, ha vuelto del hospital para informar al público sobre su estado.

El piloto de 22 años se ha roto las vértebras cervicales C1 y C2 y la vértebra torácica T5 y sufre problemas respiratorios y terribles dolores. La prensa austriaca también se hizo eco del accidente de este joven de Nußdorf (Flachgau).

"Han pasado 15 días desde el accidente. Para ser sincero, ha sido una montaña rusa, tanto física como mentalmente", dice Stauffer. "Después de mi traslado a Austria me hicieron muchas resonancias magnéticas y radiografías. Mis médicos querían asegurarse de cuál era la posición de las partes óseas rotas y qué opciones de tratamiento había. Los médicos me dijeron que la mejor oportunidad de recuperar completamente la movilidad, o incluso de volver a hacer deporte, sería el uso de una construcción HALO. Puede llevar más tiempo y ser más doloroso que una operación, pero es la mejor forma de recuperar mi calidad de vida, así que merece la pena intentarlo. Los dos últimos días me han causado mucho dolor. Ahora es el momento de descansar y recuperarme lo mejor que pueda. No es fácil, pero sé por lo que estoy luchando".

"Intento ser lo más positivo posible", añadió Marcel. "Disfruto de los pequeños progresos y me centro en un futuro saludable. Mi familia me apoya incondicionalmente, no tengo palabras para agradecerles que estén a mi lado en los buenos y malos momentos. Gracias también a todos los que se han puesto en contacto conmigo: me inspiráis y motiváis."