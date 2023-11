Marcel Stauffer : HALO, un espoir après le méga-crash

Marcel Stauffer traverse en ce moment un creux de vague d'émotions. Le Salzbourgeois, qui s'est fracturé plusieurs vertèbres lors d'une chute à l'entraînement en Italie et qui doit trembler pour savoir s'il pourra un jour reprendre le motocross à la vitesse de la course, s'est à nouveau manifesté depuis l'hôpital pour informer le public de son état.

Le jeune homme de 22 ans s'est fracturé les vertèbres cervicales C1 et C2 ainsi que la vertèbre thoracique T5 et souffrait de problèmes respiratoires et de terribles douleurs. L'accident de cet homme originaire de Nußdorf dans le Flachgau a également été largement repris par la presse quotidienne en Autriche.

"Cela fait maintenant 15 jours que le crash s'est produit. Pour être honnête, c'est un tour de montagnes russes, tant physique que mental", a déclaré Stauffer. "Après mon transfert en Autriche, j'ai eu de nombreux rendez-vous pour des IRM et des radios. Mes médecins voulaient s'assurer de la position des parties osseuses fracturées et des possibilités de traitement qui en découlaient. Les médecins m'ont dit que la meilleure chance de récupérer complètement ma mobilité, ou même de reprendre le sport, serait d'utiliser une construction HALO. Cela prendra peut-être plus de temps et sera plus douloureux qu'après une opération, mais c'est la meilleure option pour retrouver ma qualité de vie - cela vaut donc la peine d'essayer. Les deux derniers jours m'ont apporté de fortes douleurs. Il est maintenant temps de me reposer et de récupérer autant que possible. Ce n'est pas facile, mais je sais pourquoi je me bats".

"J'essaie de rester le plus positif possible", a complété Marcel. "Je profite des moindres progrès et je me concentre sur un avenir sain. Ma famille me soutient sans réserve - je ne les remercierai jamais assez d'être à mes côtés dans les bons et les mauvais moments. Un merci également à tous ceux qui m'ont contacté - vous m'inspirez et me motivez".