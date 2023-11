Marcel Stauffer: HALO come speranza dopo il mega-crash

Il campione austriaco di motocross e pilota collaudatore KTM Marcel Stauffer ha riferito dall'ospedale dopo il suo incidente in Italia e descrive le sue speranze per l'uso di una costruzione HALO dalla Formula 1.

Marcel Stauffer sta vivendo un'ondata di emozioni in questo momento. Il salisburghese, che si è rotto diverse vertebre in un incidente in allenamento in Italia e deve preoccuparsi se potrà mai tornare a correre in motocross a velocità da gara, è tornato dall'ospedale per informare il pubblico sulle sue condizioni.

Il 22enne si è rotto le vertebre cervicali C1 e C2 e la vertebra toracica T5 e soffre di problemi respiratori e dolori atroci. L'incidente che ha coinvolto l'uomo di Nußdorf in Flachgau è stato ampiamente trattato dalla stampa quotidiana austriaca.

"Sono passati 15 giorni dall'incidente. Ad essere onesti, è stato un giro sulle montagne russe, sia fisicamente che mentalmente", racconta Stauffer. "Dopo il trasferimento in Austria ho fatto molte risonanze magnetiche e radiografie. I miei medici volevano accertarsi della posizione delle parti ossee rotte e delle opzioni terapeutiche disponibili. I medici mi hanno detto che la migliore possibilità di recuperare completamente la mobilità, o addirittura di tornare a fare sport, sarebbe stata l'uso di una struttura HALO. Potrebbe richiedere più tempo ed essere più dolorosa di un'operazione, ma è il modo migliore per recuperare la qualità della mia vita, quindi vale la pena provare. Gli ultimi due giorni mi hanno procurato molto dolore. Ora è il momento di riposare e recuperare al meglio. Non è facile, ma so per cosa sto combattendo".

"Sto cercando di essere il più positivo possibile", ha aggiunto Marcel. "Mi godo i piccoli progressi e mi concentro su un futuro sano. La mia famiglia mi sostiene incondizionatamente - non potrò mai ringraziarli abbastanza per essere al mio fianco nei momenti belli e brutti. Grazie anche a tutti coloro che mi hanno contattato: mi ispirate e mi motivate".