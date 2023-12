Simon Längenfelder (GASGAS) : Voici son coéquipier

La nouvelle saison du championnat du monde de motocross débute le 10 mars avec le Grand Prix d'Argentine en Patagonie. La star du MX2 Simon Längenfelder (19 ans) veut alors avoir son mot à dire pour le titre de champion du monde. En 2023, l'Allemand a remporté huit courses malgré des blessures, mais il a manqué trois événements et a tout de même terminé l'année à la troisième place du classement général.

La structure de l'équipe Red Bull-GASGAS de la famille De Carli, dirigée par Davide De Carli, est en train de changer après la prolongation du contrat avec le groupe Pierer Mobility. Simon Längenfelder - après avoir été le seul pilote de la catégorie MX2 en 2023 - aura un coéquipier en la personne du Français Marc-Antoine Rossi.

Rossi, âgé de 17 ans, effectuera en 2024 sa première saison complète en championnat du monde MX2 et est considéré, tout comme Längenfelder, comme une valeur d'avenir. Le Français a participé à la classe EMX en 2023 et a remporté une course à Teutschenthal. Lors du GP à domicile à Villars en France, Rossi a choqué l'élite du championnat du monde MX2 par wildcard en se classant 8e et 6e. En 2023, Rossi a remporté trois courses EMX et a terminé l'année à la 7e place, bien qu'il ait manqué trois événements.

"Je suis très excité à l'idée de faire partie de l'équipe Red Bull-GASGAS avec un contrat de plusieurs années", a confirmé Rossi. "Pour moi, cela devient un rêve de pouvoir commencer ma carrière professionnelle avec une équipe qui a de tels succès à son actif. Je suis impatient que la saison commence".

Fait intéressant : Rossi reprend quasiment le numéro 28 de son compatriote Tom Vialle, qui est parti aux États-Unis à la fin de la saison 2022.