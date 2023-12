Simon Längenfelder (GASGAS): Questo è il suo compagno di squadra

La nuova stagione del Campionato mondiale di motocross inizia il 10 marzo con il Gran Premio d'Argentina in Patagonia. La stella della MX2 Simon Längenfelder (19) vuole dire la sua per il titolo mondiale. Il tedesco ha ottenuto otto vittorie di gara nel 2023 nonostante la sfortuna dovuta a un infortunio, ma ha saltato tre eventi e ha comunque concluso l'anno al terzo posto in classifica generale.

Ora la struttura della sua squadra Red Bull GASGAS della famiglia De Carli sta cambiando sotto la guida del team manager Davide De Carli, dopo il prolungamento del contratto con il Gruppo Pierer Mobility. Dopo essere stato l'unico pilota della classe MX2 nel 2023, Simon Längenfelder avrà un compagno di squadra nel francese Marc-Antoine Rossi.

Il diciassettenne Rossi completerà la sua prima stagione completa nel Campionato del Mondo MX2 nel 2024 e, come Längenfelder, è visto come una prospettiva futura. Il francese ha partecipato alla classe EMX nel 2023 e ha vinto una gara a Teutschenthal. Nel GP di casa a Villars, in Francia, Rossi ha sconvolto l'élite del Campionato del Mondo MX2 con piazzamenti da wildcard all'8° e al 6° posto. Rossi ha ottenuto tre vittorie in gare EMX nel 2023 e ha concluso l'anno al 7° posto, nonostante abbia saltato tre eventi.

"Sono molto entusiasta di poter far parte del team Red Bull GASGAS con un contratto di diversi anni", ha confermato Rossi. "Sarà un sogno che si avvera per me iniziare la mia carriera professionale con una squadra che può vantare un tale successo. Non vedo l'ora che inizi la stagione".

Curiosità: Rossi prende il posto del numero 28 del suo connazionale Tom Vialle, trasferitosi negli Stati Uniti al termine della stagione 2022.