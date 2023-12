Simon Längenfelder (GASGAS): Este é o seu companheiro de equipa

A nova temporada do Campeonato do Mundo de Motocross começa a 10 de março com o Grande Prémio da Argentina na Patagónia. A estrela da MX2 Simon Längenfelder (19) quer ter uma palavra a dizer no título do Campeonato do Mundo. O alemão venceu oito corridas em 2023, apesar da má sorte devido a uma lesão, mas falhou três eventos e ainda assim terminou o ano em terceiro lugar na geral.

Agora, a estrutura da sua equipa Red Bull GASGAS da família De Carli está a mudar sob o comando do chefe de equipa Davide De Carli, depois de o contrato com o Pierer Mobility Group ter sido prolongado. Depois de ser o único piloto na classe MX2 em 2023, Simon Längenfelder vai ter um companheiro de equipa no francês Marc-Antoine Rossi.

Rossi, de 17 anos, vai completar a sua primeira época completa no Campeonato do Mundo de MX2 em 2024 e, tal como Längenfelder, é visto como uma perspetiva de futuro. O francês disputou a classe EMX em 2023 e venceu uma corrida em Teutschenthal. No GP em casa, em Villars, França, Rossi chocou a elite do Campeonato do Mundo de MX2 com os 8º e 6º lugares como wildcard. Rossi venceu três corridas EMX em 2023 e terminou o ano em 7º lugar, apesar de ter faltado a três eventos.

"Estou muito entusiasmado por poder agora fazer parte da equipa Red Bull GASGAS com um contrato de vários anos," confirmou Rossi. "Será um sonho tornado realidade para mim começar a minha carreira profissional com uma equipa que se pode gabar de tanto sucesso. Mal posso esperar pelo início da época."

Fato interessante: Rossi está efetivamente assumindo o número 28 de seu compatriota Tom Vialle, que se mudou para os EUA no final da temporada de 2022.