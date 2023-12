Marcel Stauffer: buena evolución tras las fracturas vertebrales

Marcel Stauffer está trabajando duro en rehabilitación para recuperar sus capacidades físicas. El pentacampeón austriaco de motocross y piloto de pruebas de KTM se encuentra actualmente en la clínica Christian Doppler de Salzburgo. Stauffer habló desde allí el jueves y dio un suspiro de alivio a fans y amigos.

Stauffer, de 22 años, se presentó ante sus fans por primera vez fuera de su habitación de hospital y por su propio pie. En las últimas semanas, Staufer ha entrenado duro y con dolor. El programa incluía ejercicios con bandas elásticas, sesiones con su propio peso corporal y varias cintas de correr.

"Me siento muy bien: aire fresco, caminar al aire libre y, por fin, estar de vuelta en casa", dice Stauffer feliz. "Hace un mes me vi obligado a empezar una nueva vida y es increíble los progresos que he hecho en las últimas semanas. Ahora miro al futuro con ilusión y estoy deseando ver lo que puedo conseguir".

Como recordatorio, el salzburgués de Nussdorf se había roto las vértebras cervicales C1 y C2 y la vértebra torácica T5 durante un entrenamiento en Italia, evitando por poco la parálisis. Los especialistas decidieron entonces que las lesiones se tratarían sin cirugía.