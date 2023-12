Marcel Stauffer : de bons progrès après des fractures vertébrales

En rééducation, Marcel Stauffer travaille assidûment à la récupération de ses capacités physiques. Le quintuple champion autrichien de motocross et pilote d'essai KTM se trouve actuellement à la clinique Christian Doppler de Salzbourg. C'est de là que Stauffer s'est exprimé jeudi, apportant un soulagement à ses fans et à ses amis.

Stauffer, 22 ans, s'est présenté à ses fans pour la première fois en dehors de sa chambre d'hôpital et sur ses propres jambes. Au cours des dernières semaines, Staufer s'est déjà entraîné durement et sous la douleur. Le programme comprenait des exercices avec des bandes élastiques, des séances avec son propre poids corporel ainsi que divers appareils à pédales.

"Ça fait du bien - de l'air frais, de se promener en plein air et d'être enfin de retour à la maison", se réjouit Stauffer. "Il y a un mois, j'ai été forcé de commencer une nouvelle vie et c'est incroyable de voir les progrès que j'ai faits ces dernières semaines. Je me réjouis maintenant de l'avenir et suis impatient de voir ce que je peux accomplir".

Pour rappel, le Salzbourgeois de Nussdorf s'était fracturé les vertèbres cervicales C1 et C2 ainsi que la vertèbre thoracique T5 lors d'un entraînement en Italie, frôlant de peu la paralysie. Les spécialistes avaient alors décidé de traiter les blessures sans intervention.