Marcel Stauffer: buoni progressi dopo le fratture vertebrali

Il pilota austriaco di motocross Marcel Stauffer (22), caduto pesantemente in allenamento in Italia un mese fa, riferisce di progressi incoraggianti nel suo recupero.

Marcel Stauffer sta lavorando duramente in riabilitazione per recuperare le sue capacità fisiche. Il cinque volte campione austriaco di motocross e collaudatore KTM si trova attualmente alla Clinica Christian Doppler di Salisburgo. Stauffer ha parlato da lì giovedì e ha fatto tirare un sospiro di sollievo a fan e amici.

Il 22enne Stauffer si è presentato ai suoi fan per la prima volta fuori dalla sua stanza d'ospedale e in piedi. Nelle ultime settimane Staufer si è allenato duramente e con dolore. Il programma comprendeva esercizi con bande elastiche, sessioni con il proprio peso corporeo e vari tapis roulant.

"È una sensazione fantastica: aria fresca, camminare all'aperto e finalmente tornare a casa", ha dichiarato felice Stauffer. "Un mese fa sono stato costretto a ricominciare una nuova vita ed è incredibile il progresso che ho fatto nelle ultime settimane. Ora guardo al futuro e sono entusiasta di vedere cosa riuscirò a realizzare".

Per ricordare, il salisburghese di Nussdorf si era rotto le vertebre cervicali C1 e C2 e la vertebra toracica T5 durante un allenamento in Italia, evitando per poco la paralisi. All'epoca gli specialisti decisero che le lesioni sarebbero state trattate senza intervento chirurgico.