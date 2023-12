Marcel Stauffer: Bons progressos após fracturas vertebrais

Marcel Stauffer está a trabalhar arduamente na reabilitação para recuperar as suas capacidades físicas. O cinco vezes campeão austríaco de motocross e piloto de testes da KTM está atualmente na Clínica Christian Doppler, em Salzburgo. Stauffer falou a partir de lá na quinta-feira e deu um suspiro de alívio aos fãs e amigos.

Stauffer, de 22 anos, apresentou-se pela primeira vez aos seus fãs fora do seu quarto de hospital e com os seus próprios pés. Durante as últimas semanas, Staufer treinou arduamente e com dores. O programa incluía exercícios com bandas elásticas, sessões com o peso do próprio corpo e várias passadeiras.

"É uma sensação óptima - ar fresco, caminhar ao ar livre e finalmente estar de volta a casa", diz Stauffer feliz. "Há um mês, fui obrigado a começar uma nova vida e é incrível o progresso que fiz nas últimas semanas. Agora estou a olhar para o futuro e estou entusiasmado para ver o que posso alcançar."

Recorde-se que o jogador de Nussdorf, natural de Salzburgo, tinha partido as vértebras cervicais C1 e C2 e a vértebra torácica T5 durante os treinos em Itália, evitando por pouco a paralisia. Na altura, os especialistas decidiram que as lesões seriam tratadas sem cirurgia.