Les frères Coenen font leur truc - en visant les États-Unis

On les voit souvent en double, ils comptent parmi les talents les plus prometteurs du championnat du monde MX2 et savent très bien ce qu'ils veulent : Il s'agit des jumeaux Lucas et Sacha Coenen, âgés de 17 ans seulement.

Il y a quelques semaines, ils ont signé des prolongations de contrat de plusieurs années avec le groupe Pierer - Lucas avec Nestaan Husqvarna Factory, Sacha avec l'équipe d'usine Red Bull-KTM, lors de la rencontre avec SPEEDWEEK.com, les adolescents belges sont revenus sur leur première saison dans le championnat du monde MX2. Lucas, en particulier, s'est rapidement hissé parmi les meilleurs pilotes avec une victoire en GP à Sumbawa (Indonésie) et cinq victoires au total dans les manches de classement.

"Nous sommes allés de mieux en mieux, mais nous avons aussi eu quelques problèmes techniques qui m'ont beaucoup coûté. Je suis arrivé cinquième au classement du championnat du monde, mais nous avons manqué beaucoup de manches - et aussi des victoires en GP. Cela m'a mis un peu en colère, ce qui est normal quand on est dans sa première saison en championnat du monde et que l'on perd deux Grands Prix", réfléchissait le pilote officiel Husqvarna. La joie a donc été d'autant plus grande lorsque Lucas a triomphé lors du premier GP d'Indonésie avec un résultat de 1-1. "Et puis je suis tombé malade la semaine suivante. Je voulais gagner davantage, mais nous avons eu quelques petits problèmes. Nous avons appris de cela, l'année prochaine sera différente".

Son frère jumeau Sacha, que Lucas dépasse d'ailleurs d'une bonne longueur, a manqué le début de la saison 2023 en raison d'une opération de l'épaule et a également été freiné à plusieurs reprises par des chutes par la suite. Cela se reflète dans sa 17e place au championnat du monde. Mais à Loket et à Uddevalla, il s'est déjà hissé dans le top 5, au moins dans une manche de classement à chaque fois.

"Ma saison n'a pas été la meilleure, nous aurions aimé faire mieux, mais c'est comme ça. Nous avons travaillé dur tout au long de la saison et les choses se sont améliorées, mais nous n'avons pas vraiment obtenu les résultats que nous voulions", a résumé Sacha. "Je suis vraiment heureux d'avoir signé un autre contrat avec KTM. Je suis impatient, nous faisons de notre mieux et travaillons dur tout l'hiver - et je pense que nous allons y arriver et nous battre au sommet".

Suite à cela, les frères Coenen continuent de travailler ensemble. "Nous nous entraînons toujours ensemble, avec notre père", a déclaré Sacha en faisant référence à son papa Rafaël. "Nous ne nous entraînons pas avec les autres garçons, juste nous deux, je pense que c'est la meilleure façon de faire", a confirmé le pilote officiel Red Bull-KTM, qui ne portera d'ailleurs plus le numéro 79 en 2024, mais le numéro 19.

Le fait que Sacha ait pour coéquipier Andrea Adamo, le champion du monde MX2, ne joue aucun rôle pour lui. "Nous faisons simplement notre truc", dit-il. "Même si c'est un champion du monde, je ne m'en préoccupe pas beaucoup".

"Je pense que Jeffrey est une meilleure référence", a lancé Lucas en faisant référence au quintuple champion du monde Jeffrey Herlings. "Nous nous entraînons parfois avec lui en hiver, mais plus avec Jorge [Prado] lorsque nous sommes en Espagne. Il est aussi une bonne référence, en tant que triple champion du monde".

La majeure partie de l'entraînement hivernal des frères Coenen se déroule en Espagne. "Oui, nous nous entraînons principalement à Red Sand", a annoncé Sacha. Lucas a ajouté : "Nous ne passons pas beaucoup de temps en Belgique, plutôt dans le sud de la France ou à Red Sand. Mais parfois, nous sommes aussi avec l'équipe en Belgique".

En ce qui concerne l'objectif, le cinquième du championnat du monde 2023 a déclaré : "La mentalité est la même que l'année dernière - prendre simplement du plaisir sur la moto et essayer de faire de son mieux".

En fin de compte, l'objectif de tout pilote de haut niveau qui prend le départ est tout de même de remporter le titre ? "Les autres peuvent y penser, moi je ne le fais pas trop, j'ai donc moins de pression sur les épaules. Mais nous allons montrer de quoi nous sommes capables", a ensuite déclaré Lucas.

Malgré leur jeune âge - ils n'ont fêté leur 17e anniversaire que le 9 novembre - les deux Coenen dégagent beaucoup de confiance en eux et ne tournent pas autour du pot. "Nous n'avons que 17 ans, mais nous partons avec eux. Ce n'est pas parce que tu as 23 ans que tu es meilleur", a déclaré Lucas, cool.

Les jumeaux Coenen comptent déjà parmi les talents les plus prometteurs du paddock MXGP depuis qu'ils roulent en 125. Mi-novembre, Pierer Mobility AG a annoncé avoir lié les diamants bruts Lucas et Sacha Coenen par des contrats de plusieurs années pour l'avenir - dans un premier temps en Europe. Mais le fait qu'ils rêvent d'un avenir aux États-Unis est depuis longtemps un secret de polichinelle.

"Oui, nous devons voir, peut-être que nous irons là-bas fin 2024", a confirmé Lucas lors d'un entretien avec SPEEDWEEK.com. "C'est mieux pour nous là-bas, car nous pouvons faire du supercross et du motocross en une seule saison", a approuvé Sacha. "C'est bien et c'est ce que nous préférons - et le style de vie est peut-être aussi meilleur là-bas. Nous allons y jeter un coup d'œil et voir ce que ça donne".