I fratelli Coenen fanno il loro mestiere, con gli Stati Uniti come destinazione

Poche settimane fa, hanno firmato il prolungamento del contratto pluriennale con il Gruppo Pierer - Lucas con Nestaan Husqvarna Factory, Sacha con il team Red Bull KTM factory. Durante l'incontro con SPEEDWEEK.com, i ragazzi belgi hanno fatto un bilancio della loro prima stagione nel Campionato del Mondo MX2. Lucas, in particolare, è salito rapidamente tra i top rider con una vittoria nel GP di Sumbawa (Indonesia) e un totale di cinque vittorie nelle gare di classificazione.

"Siamo migliorati sempre di più, ma abbiamo avuto anche alcuni problemi tecnici che mi sono costati molto. Sono arrivato quinto nella classifica del campionato, ma abbiamo perso molte gare e anche vittorie di GP. Questo mi ha fatto un po' arrabbiare, come è normale che sia quando si è alla prima stagione di Campionato del Mondo e si perdono due Gran Premi", riflette il pilota ufficiale Husqvarna. La gioia è stata ancora più grande quando Lucas ha trionfato nel primo GP indonesiano con un risultato di 1-1. "Poi mi sono ammalato la settimana successiva. Volevo vincere di più, ma abbiamo avuto qualche piccolo problema. Abbiamo imparato da questo, il prossimo anno sarà diverso".

Suo fratello gemello Sacha, che Lucas supera con un buon margine, ha saltato l'inizio della stagione 2023 a causa di un intervento chirurgico alla spalla ed è stato anche rallentato da diverse cadute in seguito. Questo si riflette nel suo 17° posto ai Campionati del Mondo. A Loket e a Uddevalla, tuttavia, è entrato nei primi cinque in almeno una gara ciascuno.

"La mia stagione non è stata delle migliori, avremmo voluto ottenere di più, ma è andata così. Abbiamo lavorato duramente per tutta la stagione e siamo andati sempre meglio, ma non abbiamo ottenuto i risultati che volevamo", ha riassunto Sacha. "Sono davvero felice di aver firmato un altro contratto con KTM. Non vedo l'ora, faremo del nostro meglio e lavoreremo sodo per tutto l'inverno, e credo che arriveremo a lottare per il vertice".

Di conseguenza, i fratelli Coenen continuano a lavorare insieme. "Ci alleniamo sempre insieme, con nostro padre", ha detto Sacha riferendosi a papà Rafaël. "Non ci alleniamo con gli altri ragazzi, solo noi due, penso che sia il modo migliore", ha confermato il pilota ufficiale Red Bull KTM, che nel 2024 non correrà più con il numero 79, ma con il numero 19.

Il fatto che Sacha abbia come compagno di squadra il campione del mondo MX2 Andrea Adamo non ha alcuna importanza per lui. "Faremo semplicemente le nostre cose", ha detto. "Anche se è un campione del mondo, non mi interessa molto".

"Penso che Jeffrey sia il riferimento migliore", ha aggiunto Lucas, riferendosi al cinque volte campione del mondo Jeffrey Herlings. "A volte ci alleniamo con lui in inverno, ma più con Jorge [Prado] quando siamo in Spagna. Anche lui è un buon riferimento in quanto tre volte campione del mondo".

I fratelli Coenen svolgono la maggior parte degli allenamenti invernali in Spagna. "Sì, ci alleniamo principalmente a Red Sand", ha annunciato Sacha. Lucas ha aggiunto: "Non passiamo molto tempo in Belgio, più nel sud della Francia o a Red Sand. Ma a volte siamo anche con la squadra in Belgio".

Il quinto classificato del Campionato del Mondo 2023 ha dichiarato il suo obiettivo: "La mentalità è la stessa dell'anno scorso: divertirsi in moto e cercare di fare del nostro meglio".

In fondo, però, vincere il titolo non è l'obiettivo di ogni pilota di punta della griglia? "Gli altri possono pensarci, io non lo faccio così tanto, così ho meno pressione sulle spalle. Ma dimostreremo quello che sappiamo fare", ha proseguito Lucas, lanciando una piccola sfida.

Nonostante la loro giovane età (hanno compiuto 17 anni solo il 9 novembre), i due giocatori di Coenen hanno una grande fiducia in se stessi e non fanno giri di parole. "Abbiamo solo 17 anni, ma viaggiamo con loro. Solo perché hai 23 anni non vuol dire che sei più bravo", dice Lucas, facendo finta di niente.

I gemelli Coenen sono stati tra i talenti più promettenti del paddock MXGP fin dai tempi della 125cc. A metà novembre, Pierer Mobility AG ha annunciato di aver firmato i diamanti grezzi Lucas e Sacha Coenen con contratti pluriennali per il futuro, inizialmente in Europa. Tuttavia, è da tempo un segreto aperto che i due sognano un futuro negli Stati Uniti.

"Sì, dobbiamo vedere, forse andremo lì alla fine del 2024", ha confermato Lucas in un'intervista a SPEEDWEEK.com. "Per noi è meglio lì perché possiamo correre il supercross e il motocross in una sola stagione", ha concordato Sacha. "È una buona cosa e la preferiamo, e forse anche lo stile di vita è migliore. Daremo un'occhiata e vedremo com'è".