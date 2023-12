Os irmãos Coenen fazem a sua cena - com os EUA como destino

Normalmente, podem ser encontrados em pares, estão entre os talentos mais promissores do Campeonato do Mundo de MX2 e sabem exatamente o que querem: Estamos a falar dos gémeos de 17 anos Lucas e Sacha Coenen.

Há algumas semanas atrás, eles assinaram extensões de contrato de vários anos com o Grupo Pierer - Lucas com a Nestaan Husqvarna Factory, Sacha com a equipa de fábrica da Red Bull KTM. No encontro com a SPEEDWEEK.com, os adolescentes belgas fizeram uma retrospetiva da sua primeira temporada no Campeonato do Mundo de MX2. Lucas, em particular, subiu rapidamente no ranking dos melhores pilotos com uma vitória no GP em Sumbawa (Indonésia) e um total de cinco vitórias nas corridas de classificação.

"Melhorámos cada vez mais, mas também tivemos alguns problemas técnicos que me custaram muito. Terminei em quinto na classificação do campeonato, mas perdemos muitas corridas - e também vitórias em GPs. Isso deixou-me um pouco irritado, o que é normal quando se está na primeira época do Campeonato do Mundo e se perde dois Grandes Prémios", reflectiu o piloto de fábrica da Husqvarna. A alegria foi ainda maior quando Lucas triunfou no primeiro GP da Indonésia com um resultado de 1-1. "E depois fiquei doente na semana seguinte. Queria ganhar mais, mas tivemos alguns pequenos problemas. Aprendemos com isso, o próximo ano vai ser diferente".

O seu irmão gémeo Sacha, que Lucas supera por uma boa margem, falhou o início da época de 2023 devido a uma cirurgia ao ombro e também foi atrasado por várias quedas mais tarde. Isto reflecte-se no seu 17º lugar no Campeonato do Mundo. Em Loket e Uddevalla, no entanto, conseguiu ficar entre os cinco primeiros em pelo menos uma corrida cada.

"A minha época não foi a melhor, gostaríamos de ter conseguido mais, mas foi assim. Trabalhámos arduamente ao longo da época e foi ficando cada vez melhor, mas não conseguimos os resultados que queríamos", resumiu Sacha. "Estou muito feliz por ter assinado outro contrato com a KTM. Estou ansioso por isso, vamos dar o nosso melhor e trabalhar arduamente durante todo o inverno - e acredito que vamos chegar lá e lutar no topo."

Como resultado, os irmãos Coenen continuam a trabalhar em conjunto. "Treinamos sempre juntos, com o nosso pai", Sacha referiu-se ao pai Rafaël. "Não treinamos com os outros, só nós dois, acho que é a melhor maneira", confirmou o piloto de fábrica da Red Bull KTM, que não correrá mais com o número 79 em 2024, mas com o número 19.

O facto de Sacha ter como companheiro de equipa o campeão do mundo de MX2, Andrea Adamo, não tem qualquer importância para ele. "Vamos fazer o que nos apetece", disse ele. "Mesmo que ele seja um campeão do mundo, não me interessa.

"Eu acho que o Jeffrey é a melhor referência", interveio Lucas, referindo-se ao pentacampeão mundial Jeffrey Herlings. "Às vezes treinamos com ele no inverno, mas mais com o Jorge [Prado] quando estamos em Espanha. Ele também é uma boa referência, pois é tricampeão mundial."

Os irmãos Coenen fazem a maior parte dos seus treinos de inverno em Espanha. "Sim, treinamos principalmente em Red Sand", anunciou Sacha. Lucas acrescentou: "Não passamos muito tempo na Bélgica, mais no sul de França ou em Red Sand. Mas, por vezes, também estamos com a equipa na Bélgica".

O quinto classificado do Campeonato do Mundo de 2023 declarou o seu objetivo: "A mentalidade é a mesma do ano passado - apenas para nos divertirmos na moto e tentarmos dar o nosso melhor."

Mas, em última análise, ganhar o título não é o objetivo de todos os pilotos de topo da grelha? "Os outros podem pensar nisso, eu não o faço tanto, assim tenho menos pressão sobre os meus ombros. Mas vamos mostrar do que somos capazes", desafia Lucas.

Apesar da sua tenra idade - apenas comemoraram 17 anos a 9 de novembro - os dois jogadores do Coenen exalam uma grande auto-confiança e não estão com rodeios. "Temos apenas 17 anos, mas estamos a viajar com eles. O facto de termos 23 anos não significa que sejamos melhores", diz Lucas, com toda a calma.

Os gémeos Coenen têm estado entre os talentos mais promissores do paddock de MXGP desde os seus dias de 125cc. Em meados de novembro, a Pierer Mobility AG anunciou que tinha assinado com os diamantes em bruto Lucas e Sacha Coenen um contrato de vários anos para o futuro - inicialmente na Europa. No entanto, há muito que é um segredo aberto que sonham com um futuro nos EUA.

"Sim, temos de ver, talvez vamos para lá no final de 2024", confirmou Lucas numa entrevista ao SPEEDWEEK.com. "É melhor para nós porque podemos correr supercross e motocross numa só época", concordou Sacha. "Isso é bom e nós preferimos isso - e o estilo de vida talvez seja melhor lá também. Vamos dar uma vista de olhos e ver como é."