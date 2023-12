F&H Kawasaki : Horgmo & Braceras partis, seulement 1 pilote MX2

La nouvelle saison du championnat du monde de motocross débutera le 10 mars 2024 avec le Grand Prix d'Argentine en Patagonie. Là-bas, il y aura du nouveau dans la catégorie MX2 chez Kawasaki. Les Verts ont perdu leurs deux pilotes au sein de la troupe néerlandaise de F&H Kawasaki - l'ex-équipe d'Henry Jacobi (27 ans).

L'ancienne figure de proue de F&H, Kevin Horgmo, a signé un contrat avec l'équipe française de SR Honda Motoblouz. Le Norvégien de 23 ans y roulera aux côtés du Romand Valentin Guillod. David Braceras (20 ans) ne courra plus non plus pour F&H. Le talentueux Espagnol a signé un accord dans le nouveau line-up de Fantic Factory pour le championnat du monde MX2. Les Italiens se lancent dans le championnat du monde MX2 avec la structure de SM Action.

Il y a donc du changement au sein de l'équipe F&H pour 2024. On s'attend désormais à ce que F&H, avec l'entraîneur vétéran Marc de Reuver, se concentre sur le jeune Français Quentin Prugnieres, qui devrait faire le grand saut vers le championnat du monde MX2 en 2024 après deux années fortes dans la catégorie EMX. À l'avenir, F&H n'engagera plus qu'un seul pilote en MX2, car la recherche d'un pilote de haut niveau dans cette catégorie devient de plus en plus difficile en raison de la limite d'âge des moins de 23 ans et de la concurrence des nombreuses équipes de pointe. Braceras, 20 ans, n'a pas obtenu de nouveau contrat chez F&H parce que ses performances n'étaient pas assez constantes.

Prugnieres a terminé la saison 2022 des championnats du monde à la cinquième place et a terminé sixième au classement général en 2023 après avoir été blessé. On s'attend également à ce que la dominatrice néo-zélandaise du motocross féminin, Courtney Duncan, soit présente sous la tente de F&H à l'avenir. Jusqu'à présent, Duncan était logée dans la structure de DRT chez le principal Steve Dixon.

Chez F&H, l'ancien mécanicien d'usine Yamaha Luigi "Cippa" Rossini, qui est en couple avec la coordinatrice de l'équipe Nathalie Fase et qui s'est aussi longtemps occupé de la star du MXGP Jeremy Seewer chez Yamaha, visse et manage depuis 2023.