F&H Kawasaki: Horgmo e Braceras spariti, solo 1 pilota MX2

La nuova stagione del Campionato del Mondo di Motocross prenderà il via il 10 marzo 2024 con il Gran Premio d'Argentina in Patagonia. Ci saranno alcune novità per Kawasaki nella classe MX2. I verdi hanno perso entrambi i piloti della squadra olandese F&H Kawasaki, l'ex team di Henry Jacobi (27).

L'ex figura di spicco di F&H, Kevin Horgmo, ha firmato un contratto con il team francese SR Honda Motoblouz. Il 23enne norvegese affiancherà Valentin Guillod, proveniente dalla Svizzera occidentale. Anche David Braceras (20) non gareggerà più per F&H. Il talentuoso spagnolo ha firmato un accordo con la nuova formazione Fantic Factory per il Campionato del Mondo MX2. Gli italiani si avventurano nel Campionato del Mondo MX2 con la struttura SM Action.

Questo significa molti cambiamenti nella squadra F&H per il 2024. F&H e il veterano Marc de Reuver si concentreranno ora sul giovane francese Quentin Prugnieres, che dovrebbe fare il salto nel Campionato del Mondo MX2 nel 2024 dopo due anni di successi nella categoria EMX. In futuro, F&H schiererà un solo pilota in MX2, perché la ricerca di un pilota di punta in questa categoria sta diventando sempre più difficile a causa del limite di età U23 e della concorrenza dei numerosi top team. Il ventenne Braceras non ha ottenuto un nuovo contratto con F&H perché le sue prestazioni non erano abbastanza costanti.

Prugnieres ha concluso la stagione dei Campionati del Mondo 2022 al quinto posto e nel 2023 è arrivato sesto in classifica generale dopo una serie di infortuni sfortunati. Si prevede inoltre che la dominatrice neozelandese del motocross femminile Courtney Duncan sarà in futuro nella tenda di F&H. In precedenza la Duncan era ospitata nella struttura DRT con il direttore Steve Dixon.

L'ex meccanico di fabbrica della Yamaha Luigi "Cippa" Rossini, che ha una relazione con la coordinatrice del team Nathalie Fase e che si è occupato a lungo anche di Jeremy Seewer, stella della MXGP, alla Yamaha, si occupa anche delle chiavi e della gestione di F&H dal 2023.