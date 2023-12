F&H Kawasaki: Horgmo e Braceras desaparecem, apenas 1 piloto MX2

A equipa holandesa F&H Kawasaki do Campeonato do Mundo de Motocross MX2 reorganizou-se completamente para a época de 2024 após a separação de Horgmo e Braceras.

A nova temporada do Campeonato do Mundo de Motocross arranca a 10 de março de 2024 com o Grande Prémio da Argentina na Patagónia. Haverá algumas novidades para a Kawasaki na classe MX2. Os Verdes perderam os dois pilotos da equipa holandesa F&H Kawasaki - a antiga equipa de Henry Jacobi (27).

A antiga figura de proa da F&H, Kevin Horgmo, assinou um contrato com a equipa francesa SR Honda Motoblouz. O norueguês de 23 anos vai alinhar ao lado de Valentin Guillod, da Suíça ocidental. David Braceras (20) também já não vai competir pela F&H. O talentoso espanhol assinou um contrato com a nova equipa da Fantic Factory para o Campeonato do Mundo de MX2. Os italianos estão a aventurar-se na classe MX2 do Campeonato do Mundo com a estrutura SM Action.

Isto significa muitas mudanças na equipa da F&H para 2024. A F&H e o veterano treinador Marc de Reuver deverão agora concentrar-se no jovem francês Quentin Prugnieres, que deverá dar o salto para o Campeonato do Mundo de MX2 em 2024, após dois anos fortes na categoria EMX. No futuro, a F&H só terá um piloto em MX2, porque a procura de um piloto de topo nesta categoria está a tornar-se cada vez mais difícil devido ao limite de idade dos U23 e à concorrência das muitas equipas de topo. Braceras, de 20 anos, não conseguiu um novo contrato com a F&H porque as suas prestações não foram suficientemente consistentes.

Prugnieres terminou a época do Campeonato do Mundo de 2022 em quinto lugar e ficou em sexto lugar na classificação geral em 2023, depois de ter tido azar com lesões. Também se espera que a dominadora neozelandesa de motocross feminino Courtney Duncan esteja na tenda da F&H no futuro. Duncan estava anteriormente alojada na estrutura DRT com o Diretor Steve Dixon.

O antigo mecânico de fábrica da Yamaha, Luigi "Cippa" Rossini, que tem uma relação com a coordenadora da equipa, Nathalie Fase, e que também cuidou da estrela do MXGP Jeremy Seewer na Yamaha durante muito tempo, também tem trabalhado e gerido a F&H desde 2023.