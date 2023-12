Liam Everts (KTM) : Hawkstone Park est fixé

Liam Everts a terminé la saison qui vient de s'achever à la quatrième place du championnat du monde de motocross dans la catégorie MX2. Le Belge de 19 ans n'a manqué que de 21 points pour le bronze et de 24 points pour l'argent. Lors de sa première saison au sein de l'équipe d'usine Red Bull-KTM, Everts a même été, par moments, le principal chasseur de son coéquipier Andrea Adamo (20 ans) dans la lutte pour la couronne mondiale.

Liam Everts veut maintenant récompenser ses fidèles fans : Le fils du décuple champion du monde Stefan Everts (51) met en jeu un maillot de course original sur le canal Instagram @liameverts72_merch. Le maillot Red Bull-KTM de la maison Alpinestars porte également la signature de Liam. Le tirage au sort parmi tous les participants aura lieu le 5 janvier 2024.

Everts n'a fait qu'une courte pause à la fin de l'automne. Le spécialiste du sable s'est récemment entraîné sur des pistes dures et terreuses dans le sud de l'Europe, où la famille Everts possède également une maison. Au Portugal, le père Stefan a même récemment participé à un événement national de hillclimbing.

Liam Everts et son coéquipier Andrea Adamo, champion du monde MX2, seront tous deux au départ de la classique britannique de pré-saison à Hawkstone Park le 25 février 2024. La participation de la superstar de l'équipe Jeffrey Herlings est également déjà confirmée. Mais la liste est encore plus longue et comprend entre autres l'as Kawasaki Romain Febvre, les pilotes d'usine Fantic MXGP Glenn Coldenhoff et Roan van den Moosdijk et l'Allemand Henry Jacobi (KTM Sarholz).

La nouvelle saison du championnat du monde de motocross débutera le 10 mars en Argentine avec le Grand Prix de Patagonie sur la spectaculaire piste de Villa la Angostura. Le GP d'Allemagne aura lieu le 2 juin dans la vallée de Teutschenthal.