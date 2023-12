Liam Everts (KTM): Hawkstone Park está arrumado

O piloto de fábrica da Red Bull KTM, Liam Everts, oferece aos seus fãs uma recordação muito especial da época de 2023 na viragem do ano e vai competir na preparação do Campeonato do Mundo de 2024 em Hawkstone.

Liam Everts terminou a época passada em quarto lugar no campeonato do mundo de motocross MX2. No final, o belga de 19 anos ficou a apenas 21 e 24 pontos do bronze e da prata, respetivamente. Na sua época de estreia com a equipa de fábrica da Red Bull KTM, Everts foi, por vezes, o principal perseguidor do seu companheiro de equipa Andrea Adamo (20) na luta pela coroa do campeonato do mundo.

Liam Everts quer agora recompensar os seus leais fãs de uma forma especial: O filho do dez vezes campeão mundial Stefan Everts (51) está a oferecer uma camisola de corrida original no canal do Instagram @liameverts72_merch. A camisola da Red Bull KTM da Alpinestars também tem a assinatura de Liam. O sorteio do prémio entre todos os participantes terá lugar a 5 de janeiro de 2024.

Everts fez apenas uma pequena pausa no final do outono. O especialista em areia voltou recentemente a treinar em pistas duras e de terra no sul da Europa - onde a família Everts também tem uma casa. O seu pai, Stefan, até participou recentemente num evento nacional de escalada em Portugal.

Notícias empolgantes: tanto Liam Everts como o seu companheiro de equipa e Campeão do Mundo de MX2 Andrea Adamo vão competir na clássica pré-temporada britânica em Hawkstone Park, a 25 de fevereiro de 2024. A participação da superestrela da equipa, Jeffrey Herlings, também já foi confirmada. No entanto, a lista é ainda maior e inclui o ás da Kawasaki Romain Febvre, os pilotos de fábrica da Fantic MXGP Glenn Coldenhoff e Roan van den Moosdijk e o piloto alemão Henry Jacobi (KTM Sarholz).

A nova temporada do Campeonato do Mundo de Motocross arranca a 10 de março na Argentina com o Grande Prémio da Patagónia na espetacular pista de Villa la Angostura. O GP da Alemanha terá lugar a 2 de junho na bacia de Teutschenthal.