Rétrospective de l'année 2023 : Triomphes et drames de la saison

Avant le début de la saison, on pouvait bien sûr s'attendre à ce que les performances d'Andrea Adamo, nouveau venu dans l'équipe d'usine KTM, s'améliorent fortement. Mais le fait que le Sicilien, qui a commencé sa carrière dans la catégorie monotype EMX-150, aujourd'hui supprimée, se retrouve champion du monde à la fin de l'année, a été l'une des surprises de l'année. Après le départ du champion MX2 de 22 ans Tom Vialle pour les États-Unis, la voie semblait ouverte en premier lieu pour Jago Geerts. Le duel de l'année dernière entre lui et Vialle était bien sûr encore dans toutes les mémoires. En 2023, le Belge, très talentueux mais malchanceux, devait enfin remporter le titre mondial. Mais il n'en fut à nouveau rien.

Lorsque la saison a commencé début mars en Argentine, le Belge a donné l'impression d'être le surdoué absolu et a gagné. Mais lorsque les championnats du monde entrent dans leur deuxième phase à Riola en Sardaigne, la vieille faiblesse de Geerts se manifeste à nouveau. Il chute, se retrouve loin derrière, se rattrape et commet immédiatement la faute suivante. Malgré tout, il remporte le Grand-Prix et prend la tête du championnat du monde avec 30 points d'avance après seulement deux manches disputées.

Lors du Grand-Prix suisse de Frauenfeld, le Belge s'envole si violemment par-dessus le guidon après un large saut lors de la première manche que les spectateurs en ont le souffle coupé. Cette fois-ci, il n'est heureusement pas blessé, mais lors de la deuxième manche, il chute à nouveau, bien que cette fois-ci de manière plutôt bénigne. La course en Suisse ne devait être qu'un petit avant-goût de ce qui attendait encore le Belge cette saison.

À Arco, quatrième manche du championnat du monde, Geerts chute à nouveau lors de la course de qualification, mais remporte la première manche et entre en collision dans la deuxième course avec Andrea Adamo, qui fête sa première victoire en Grand Prix sur le sol italien. Le coéquipier d'Adamo, Liam Everts, a lui aussi des raisons de se réjouir puisqu'il monte sur le podium du championnat du monde pour la première fois de sa carrière.

A Agueda (Portugal), Geerts semble s'être ressaisi. Il remporte les 3 courses et reprend un peu d'avance au championnat du monde, mais Andrea Adamo gagne en confiance après sa victoire dans le Trentin et se retrouve déjà en deuxième position au classement.

En Espagne, Simon Längenfelder montre qu'il compte lui aussi parmi les prétendants au titre. Après avoir obtenu la troisième place lors des qualifications, l'Allemand remporte les deux courses de classement à Xanadu et se classe déjà en quatrième position au championnat du monde. Mais la joie est de courte durée. Quelques jours seulement après son triomphe, Längenfelder se casse le bras à l'entraînement et est absent pour plusieurs tours de championnat du monde. Pour le Grand Prix de France à Villars sous Écot, Geerts veut retrouver le chemin de la victoire, mais une fois de plus, il en va autrement. Le Belge chute à nouveau, se casse le poignet et manque les Grands-Prix de France et de Lettonie.

Avec les abandons de Geerts et de Längenfelder, le championnat du monde MX2 est à nouveau complètement ouvert après 7 Grands-Prix et la prochaine course à Kegums donne l'impression d'un redémarrage complet du championnat. Kay de Wolf remporte les qualifications ainsi que les deux manches de classement et devient ensuite leader du championnat du monde. Le pilote d'usine Husqvarna néerlandais se rend dans la cuvette avec la 'redplate' pour le Grand Prix d'Allemagne, mais il se blesse au pied dans la semaine précédant la course et ne peut que limiter les dégâts. Son coéquipier Lucas Coenen remporte la première manche du GP d'Allemagne et est également en route pour sa première victoire en Grand Prix lors de la deuxième manche, mais il doit abandonner la course à cause d'une chaîne cassée. Liam Everts(KTM) ne se fait pas prier deux fois et remporte la première victoire en Grand Prix de sa carrière dans la cuvette de Teutschenthal. Le nœud a définitivement sauté et 'Liamski' peut désormais sortir définitivement de la longue ombre de son père Stefan et de son grand-père Harry. Le Grand Prix d'Allemagne devient une fête familiale de légendes. Harry, Stefan et Liam Everts fêtent ensemble le premier triomphe en championnat du monde du plus jeune rejeton des Everts!

Andrea Adamo termine le Grand Prix d'Allemagne en P2 et prend ainsi la tête du championnat. Simon Längenfelder, qui n'est sur place qu'en tant que spectateur en raison de sa fracture du bras, est repéré par les fans et fêté comme une icône de la pop. "Nous voulons te revoir, nous voulons te revoir..." résonnent les chants de bataille des fans avec leurs mobylettes en épicéa dans le chaudron. C'était de la chair de poule pure et sans aucun doute l'un des moments forts de l'année 2023 ! Längenfelder pourra poursuivre le championnat du monde lors de la prochaine course en Indonésie.

Lucas Coenen peut enfin rattraper en Indonésie la victoire en Grand Prix qu'il a manquée en Allemagne. Jago Geerts n'est certes toujours pas en forme après sa fracture du poignet, mais il se bat et atteint tout de même le podium. Au championnat du monde, il est à ce moment-là P5 avec 58 points de retard. Geerts est pleinement motivé, il remporte les 3 courses à Lombok (Indonésie) et ensuite également le Grand-Prix tchèque avec un résultat de 1-3.

Le sable profond de Lommel est son terrain de jeu. Geerts remporte la course de qualification ainsi que les deux courses de classement de manière souveraine et se retrouve à ce moment-là déjà à la deuxième place du classement du championnat du monde avec seulement 13 points de retard sur le leader du championnat du monde Adamo. Dès le prochain Grand Prix dans les sables de Finlande, il peut reprendre la tête du championnat du monde, mais les choses ne se passent pas ainsi. Avant la course de qualification, une pluie torrentielle s'abat sur Vantaa, en Finlande. La boue profonde est tout à fait au goût de Simon Längenfelder, qui remporte la course de qualification. Après le départ de la première course de classement, c'est à nouveau la tragédie : Hakon Osterhagen, qui s'est présenté avec une wildcard, saute trop court sur une table et chute. Geerts, qui se trouve déjà en phase de vol derrière Osterhagen, ne peut plus rien faire, atterrit sur la moto d'Osterhagen et chute également. Geerts se casse la clavicule, ou plus précisément, se déchire à nouveau une fracture vissée et doit s'arrêter pour la deuxième fois de la saison. Le monde du motocross s'interroge sur le degré de malchance que peut encore avoir un homme dans cette situation.

Le leader du championnat du monde Andrea Adamo répond présent après le drame de Geerts et domine le Grand Prix de Finlande à Vantaa. Simon Längenfelder remporte le Grand-Prix suivant à Uddevalla (Suède) et dès Arnhem (Pays-Bas), Geerts revient pour la deuxième fois dans le championnat du monde. Le Belge serre les dents, mais son combat est perdu d'avance. Il devrait combler un retard de plus de 100 points dans les 4 Grands Prix restants de la saison - une impossibilité dans des conditions normales.

Adamo fait de la tactique, ne court pas pour la victoire mais pour les points et Liam Everts remporte les deux manches suivantes du championnat du monde aux Pays-Bas et en Turquie. Liamski' se classe entre-temps à la deuxième place du championnat du monde. Lorsque le convoi du championnat du monde arrive à Maggiora pour l'avant-dernier Grand-Prix, tout se passe soudain très vite. Liam Everts chute violemment lors de la deuxième manche et doit abandonner la course. Jago Geerts ne peut rien faire de plus que de gagner. Il l'emporte avec un score de 2-1. Mais après l'abandon d'Everts, une troisième place suffit à Andrea Adamo pour porter son avance au classement du championnat du monde à 73 points avant la dernière course, au cours de laquelle un maximum de 60 points de championnat du monde peuvent encore être attribués.

Andrea Adamo a remporté son premier Grand Prix en Italie cette saison et peut à nouveau fêter son premier titre de champion du monde sur le sol italien à Maggiora. Le malchanceux Geerts a tout risqué et tout donné cette saison, mais il a fini par perdre. Geerts remporte le dernier Grand Prix de la saison et termine finalement le championnat du monde MX2 à la deuxième place. Il reste 'l'éternel second'. Simon Längenfelder termine troisième du championnat du monde malgré son abandon sur blessure à la fin de la saison et Liam Everts termine le championnat du monde MX2 2023 à la quatrième place.

Dans l'ombre des événements du championnat du monde MX2, le grand ménage dans le camp Yamaha commence et surprend même les initiés. Jago Geerts a dépassé la limite d'âge de 23 ans en MX2 et doit passer en MXGP en 2024. L'équipe d'usine MX2-Yamaha de Hans Corvers a conclu un contrat pluriannuel avec lui et passera en MXGP avec Geerts. Yamaha est maintenant confronté au problème d'avoir deux équipes d'usine en MXGP et doit faire un choix. C'est l'équipe de Hans Corvers qui obtient le contrat. Yamaha met fin à son contrat avec Wilvo Yamaha et Louis Vosters, qui était l'équipe d'usine Yamaha ces dernières années. Vosters, qui dispose d'une infrastructure moderne aux Pays-Bas, participera l'année prochaine au MXGP en tant qu'équipe d'usine Fantic avec Glenn Coldenhoff et Roan van de Moosdijk.

Andrea Adamo et Liam Everts resteront pilotes d'usine KTM, mais leur chef d'équipe et maître d'œuvre Antonio Cairoli a été recruté par Ducati pour le projet off-road. Les cartes pour 2024 seront donc largement redistribuées.

Simon Längenfelder reste chez GASGAS et Davide de Carli. Il est devenu une valeur sûre dans le championnat du monde MX2 et on peut sans aucun doute attendre beaucoup de lui à l'avenir. Les fans de la pente des nations du Talkessel seront prêts lorsque le Grand-Prix d'Allemagne 2024 sera lancé le 2 juin dans le Talkessel.