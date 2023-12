Recensione di 2023: Trionfi e drammi della stagione

Prima dell'inizio della stagione, era ovviamente prevedibile che le prestazioni di Andrea Adamo sarebbero migliorate in modo significativo come nuovo acquisto del team KTM. Tuttavia, il fatto che il siciliano, che ha iniziato la sua carriera nella ormai defunta classe standardizzata EMX-150, si sia ritrovato campione del mondo alla fine dell'anno è stata una delle sorprese dell'anno. Dopo la partenza del 22° campione MX2 Tom Vialle per gli USA, la strada sembrava spianata per Jago Geerts in primis. Il duello dell'anno precedente tra lui e Vialle era ovviamente ancora fresco nella sua mente. Nel 2023, il talentuoso ma sfortunato belga avrebbe dovuto finalmente vincere il titolo mondiale. Ma ancora una volta non se ne fece nulla.

Quando la stagione è iniziata in Argentina, all'inizio di marzo, il belga sembrava il più forte in assoluto e ha vinto. Ma quando i Campionati del Mondo sono entrati nel loro secondo round a Riola, in Sardegna, le vecchie debolezze di Geerts sono tornate alla ribalta. Cade, resta indietro, viene recuperato e commette l'errore successivo. Ciononostante, vince il Gran Premio e si porta in testa al Campionato del Mondo con 30 punti di vantaggio dopo due sole prove.

Al Gran Premio di Svizzera a Frauenfeld, il pilota belga vola così violentemente sul manubrio dopo un salto in lungo nella prima gara che gli spettatori trattengono il fiato. Fortunatamente questa volta è rimasto illeso, ma nella seconda gara è caduto di nuovo, anche se questa volta in modo piuttosto innocuo. La gara in Svizzera era solo un piccolo assaggio di ciò che doveva ancora accadere per il belga in questa stagione.

Ad Arco, quarta prova del Campionato del Mondo, Geerts è caduto di nuovo nella gara di qualificazione, ma ha vinto la prima gara e si è scontrato nella seconda con Andrea Adamo, che ha festeggiato la sua prima vittoria in un Gran Premio sul suolo italiano. Anche il compagno di squadra di Adamo, Liam Everts, ha motivo di festeggiare, salendo per la prima volta in carriera sul podio del Campionato del mondo.

Ad Agueda (Portogallo), Geerts sembra aver ritrovato la calma. Ha vinto tutte e tre le gare ed è stato in grado di staccare il resto del gruppo, ma Andrea Adamo ha acquisito fiducia dopo la vittoria in Trentino ed è già salito al secondo posto in classifica.

In Spagna, Simon Längenfelder ha dimostrato di essere uno dei pretendenti al titolo. Dopo la P3 in qualifica, il tedesco ha vinto entrambe le gare a Xanadu ed è già in P4 in campionato. Ma la gioia è di breve durata. Pochi giorni dopo il suo trionfo, Längenfelder si è rotto un braccio in prova ed è stato escluso per diverse gare del Campionato del Mondo. Geerts voleva tornare a vincere nel Gran Premio di Francia a Villars sous Écot, ma le cose sono andate ancora una volta diversamente. Il belga cadde di nuovo, si ruppe il polso e saltò i Gran Premi di Francia e Lettonia.

Con i ritiri di Geerts e Längenfelder, il Campionato del Mondo MX2 è di nuovo completamente aperto dopo 7 Gran Premi e la prossima gara a Kegums sembra una ripartenza completa del Campionato del Mondo. Kay de Wolf vince sia le qualifiche che le gare ed è ora leader del campionato mondiale. Il pilota olandese della Husqvarna si è recato al Gran Premio di Germania nella conca valliva con il "piatto rosso", ma nella settimana precedente la gara si è danneggiato il piede e ha potuto solo limitare i danni. Il suo compagno di squadra Lucas Coenen vince la prima gara del GP di Germania e si avvia verso la sua prima vittoria in un Gran Premio nella seconda gara, ma deve ritirarsi per la rottura della catena. Liam Everts(KTM) non si fa pregare due volte e conquista la prima vittoria in un Gran Premio della sua carriera nella conca di Teutschenthal. Il nodo è finalmente sciolto e "Liamski" può finalmente uscire dalla lunga ombra del padre Stefan e del nonno Harry. Il Gran Premio di Germania diventa una celebrazione familiare di leggende. Harry, Stefan e Liam Everts festeggiano insieme il primo trionfo nel Campionato del Mondo del più giovane degli Everts!

Andrea Adamo termina il Gran Premio di Germania in P2 e passa in testa al campionato del mondo. Simon Längenfelder, presente sul posto solo come spettatore a causa della rottura del braccio, viene rintracciato dai fan e celebrato come un'icona pop. " Vogliamo vederti di nuovo, vogliamo vederti di nuovo..." riecheggiavano nel calderone i cori di battaglia dei tifosi sui loro motorini di abete rosso. È stato un evento da pelle d'oca e senza dubbio uno dei momenti più belli del 2023! Längenfelder può continuare il Campionato del Mondo alla prossima gara in Indonesia.

Lucas Coenen potrà finalmente rifarsi della mancata vittoria del Gran Premio di Germania in Indonesia. Jago Geerts non è ancora in forma dopo la rottura del polso, ma combatte e raggiunge almeno il podio. A questo punto, si trovava a 58 punti in P5 nel campionato del mondo. Geerts è pienamente motivato, vince tutte e 3 le gare a Lombok (Indonesia) e poi anche il Gran Premio della Repubblica Ceca con un risultato di 1-3.

La sabbia profonda di Lommel è il suo terreno. Geerts vince agevolmente sia la gara di qualificazione sia entrambe le gare e a questo punto è già tornato al secondo posto nella classifica del campionato, a soli 13 punti dal leader Adamo. Nel prossimo Gran Premio, sulla sabbia della Finlandia, potrebbe tornare in testa alla classifica, ma le cose sono andate diversamente. Prima della gara di qualificazione, un acquazzone si è abbattuto su Vantaa, in Finlandia. Il fango profondo piace a Simon Längenfelder, che vince la gara di qualificazione. Dopo la partenza della prima gara, la tragedia si ripete: Hakon Osterhagen, che era entrato in gara con una wild card, salta troppo corto a una tavola e cade. Geerts, che si trovava già nella fase di volo dietro Osterhagen, non ha potuto fare altro, è atterrato sulla moto di Osterhagen ed è caduto anche lui. Geerts si rompe la clavicola, o per essere più precisi, si procura nuovamente una frattura a vite e deve prendersi la seconda pausa della stagione. Il mondo del motocross si chiede quanta sfortuna possa avere una persona in questa situazione.

Illeader del campionato del mondo Andrea Adamo si trova sul posto dopo il dramma di Geerts e domina il Gran Premio di Finlandia a Vantaa. Simon Längenfelder vince il Gran Premio successivo a Uddevalla (Svezia) e Geerts torna per la seconda volta nel Campionato del Mondo ad Arnhem (Paesi Bassi). Il belga stringe i denti, ma la sua lotta è senza speranza. Nei restanti 4 Gran Premi della stagione, dovrebbe recuperare un deficit di oltre 100 punti : un'impresa impossibile in condizioni normali.

Adamo tattiche, guida non per le vittorie ma per i punti e Liam Everts vince le due gare successive del campionato del mondo in Olanda e Turchia. Liamski è ora al secondo posto nel Campionato del Mondo, ma quando l'entourage del Campionato del Mondo arriva a Maggiora per il penultimo Gran Premio, tutto accade improvvisamente e molto rapidamente. Liam Everts cade pesantemente nella seconda manche e deve ritirarsi dalla gara. Jago Geerts non può fare altro che vincere. Vince con un risultato di 2-1. Ma dopo il ritiro di Everts, un terzo posto è sufficiente ad Andrea Adamo per estendere il suo vantaggio nella classifica del campionato a 73 punti prima dell'ultima gara, in cui sono ancora in palio un massimo di 60 punti.

Andrea Adamo ha conquistato la sua prima vittoria in un Gran Premio in Italia in questa stagione e ora può festeggiare il suo primo titolo mondiale sul suolo italiano a Maggiora. Lo sfortunato Geerts ha rischiato tutto in questa stagione e ha dato il massimo, ma alla fine ha perso. Geerts vince l'ultimo Gran Premio della stagione e conclude il Campionato del Mondo MX2 al secondo posto, rimanendo l '"eterno secondo". Simon Längenfelder si è classificato terzo nel Campionato del Mondo nonostante il suo ritiro per infortunio alla fine della stagione e Liam Everts ha concluso il Campionato del Mondo MX2 2023 al quarto posto.

All'ombra degli eventi del Campionato del Mondo MX2, inizia la grande scossa nel campo della Yamaha, che sorprende anche gli addetti ai lavori. Jago Geerts ha superato il limite di età di 23 anni in MX2 e dovrà passare alla MXGP nel 2024. Il team MX2Yamaha di Hans Corvers ha un contratto pluriennale con lui e passerà alla classe MXGP con Geerts. La Yamaha si trova ora di fronte al problema di avere due team ufficiali nella MXGP e deve prendere una decisione. Il team di Hans Corvers si aggiudica il contratto. Yamaha rescinde il contratto con Wilvo Yamaha e Louis Vosters, che negli ultimi anni è stato il team ufficiale Yamaha. Vosters, che dispone di una moderna infrastruttura nei Paesi Bassi, parteciperà alla MXGP del prossimo anno come team Fantic con Glenn Coldenhoff e Roan van de Moosdijk.

Andrea Adamo e Liam Everts rimarranno piloti ufficiali KTM, ma il loro capo squadra e mente Antonio Cairoli è stato assunto da Ducati per il progetto off-road. Le carte per il 2024 saranno quindi rimescolate dappertutto.

Simon Längenfelder rimarrà con GASGAS e Davide de Carli. È maturato fino a diventare un punto fermo del Campionato del Mondo MX2 e ci si aspetta molto da lui in futuro. I tifosi sulla Collina delle Nazioni nella conca saranno pronti quando il Gran Premio di Germania 2024 prenderà il via nella conca il 2 giugno.