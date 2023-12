Balanço de 2023: Triunfos e dramas da época

O Campeonato do Mundo de MX2 da época de 2023 foi puro drama. Jago Geerts (Yamaha) foi mais uma vez afetado pela má sorte, Liam Everts (KTM) fez história na bacia do vale e Andrea Adamo (KTM) sagrou-se merecidamente campeão do mundo.

Antes do início da temporada, era naturalmente de esperar que o desempenho de Andrea Adamo melhorasse significativamente como novo membro da equipa de fábrica da KTM. No entanto, o facto de o siciliano, que começou a sua carreira na extinta classe padronizada EMX-150, ter acabado como campeão do mundo no final do ano foi uma das surpresas do ano. Depois de o campeão de 22 MX2 Tom Vialle ter partido para os EUA, o caminho parecia estar livre para Jago Geerts em primeiro lugar. O duelo do ano anterior entre ele e Vialle ainda estava, naturalmente, fresco na sua mente. Em 2023, o talentoso mas infeliz belga deveria finalmente conquistar o título mundial. Mas, mais uma vez, nada aconteceu.

Quando a época começou na Argentina, no início de março, o belga parecia ser o melhor piloto e ganhou. Mas quando o Campeonato do Mundo entrou na sua segunda ronda, em Riola, na Sardenha, as velhas fraquezas de Geerts voltaram a surgir. Caiu, ficou muito para trás, apanhou-o de novo e cometeu o erro seguinte. No entanto, vence o Grande Prémio e lidera o Campeonato do Mundo com 30 pontos após apenas duas rondas.

No Grande Prém io da Suíça, em Frauenfeld, o piloto belga voa tão violentamente sobre o guiador após um salto em comprimento na primeira corrida que os espectadores sustiveram a respiração. Felizmente, não sofreu ferimentos desta vez, mas voltou a despistar-se na segunda corrida, embora desta vez de forma inofensiva. A corrida na Suíça foi apenas uma pequena amostra do que ainda estava por vir para o belga nesta temporada.

Em Arco, na quarta ronda do Campeonato do Mundo, Geerts voltou a cair na corrida de qualificação, mas venceu a primeira corrida e colidiu na segunda corrida com Andrea Adamo, que celebrou a sua primeira vitória num Grande Prémio em solo italiano. O companheiro de equipa de Adamo, Liam Everts, também tem motivos para festejar, uma vez que termina no pódio do Campeonato do Mundo pela primeira vez na sua carreira.

Em Águeda (Portugal), Geerts parece ter recuperado a sua compostura. Ganhou as três corridas e conseguiu distanciar-se do resto do pelotão, mas Andrea Adamo ganhou confiança após a vitória em Trentino e já subiu ao segundo lugar da classificação.

Em Espanha, Simon Längenfelder mostra que também é um dos candidatos ao título. Depois do P3 na qualificação, o alemão venceu as duas corridas em Xanadu e já está no P4 do campeonato. Mas a alegria é de curta duração. Apenas alguns dias após o seu triunfo, Längenfelder partiu o braço nos treinos e foi excluído de várias rondas do Campeonato do Mundo. Geerts queria voltar às vitórias no Grande Prémio de França em Villars sous Écot, mas as coisas voltaram a ser diferentes. O belga voltou a ter um acidente, partiu o pulso e falhou os Grandes Prémios de França e da Letónia.

Com as desistências de Geerts e Längenfelder, o Campeonato do Mundo de MX2 está completamente aberto após 7 Grandes Prémios e a próxima corrida em Kegums parece um reinício completo do Campeonato do Mundo. Kay de Wolf vence tanto a qualificação como as duas corridas e é agora o líder do Campeonato do Mundo. O piloto holandês da Husqvarna viajou para o Grande Prémio da Alemanha na bacia do vale com a "placa vermelha", mas na semana anterior à corrida danificou o pé e só conseguiu limitar os danos. O seu companheiro de equipa Lucas Coenen vence a primeira corrida do GP da Alemanha e está também a caminho da sua primeira vitória no Grande Prémio na segunda corrida, mas tem de abandonar a corrida com uma corrente partida. Liam Everts(KTM) não precisa de ser questionado duas vezes e conquista a primeira vitória de Grande Prémio da sua carreira na bacia de Teutschenthal. O nó está finalmente desfeito e "Liamski" pode finalmente sair da longa sombra do pai Stefan e do avô Harry. O Grande Prémio da Alemanha torna-se uma celebração familiar de lendas. Harry, Stefan e Liam Everts celebram juntos o primeiro triunfo do filho mais novo dos Everts no Campeonato do Mundo!

Andrea Adamo termina o Grande Prémio da Alemanha em P2 e assume a liderança do campeonato do mundo. Simon Längenfelder, que só está no local como espetador devido ao seu braço partido, é seguido pelos fãs e celebrado como um ícone pop. " Queremos voltar a ver-te, queremos voltar a ver-te..." ecoou pelo caldeirão em cânticos de batalha dos adeptos nos seus ciclomotores de abeto. Foi puro arrepio e, sem dúvida, um dos pontos altos de 2023! Längenfelder pode continuar o Campeonato do Mundo na próxima corrida, na Indonésia.

Lucas Coenen pode finalmente compensar a sua vitória perdida no Grande Prémio da Alemanha na Indonésia. Jago Geerts ainda não está em forma depois de ter partido o pulso, mas luta e, pelo menos, chega ao pódio. Nesta altura, estava a 58 pontos do P5 no campeonato do mundo. Geerts está totalmente motivado, vence as 3 corridas em Lombok (Indonésia) e depois também o Grande Prémio da República Checa com um resultado de 1-3.

A areia profunda de Lommel é o seu terreno. Geerts vence a corrida de qualificação e as duas corridas com facilidade e já está de novo em segundo lugar na classificação do campeonato, a apenas 13 pontos do líder Adamo. No próximo Grande Prémio, na areia da Finlândia, poderia voltar a assumir a liderança, mas as coisas correram de forma diferente. Antes da corrida de qualificação, caiu um aguaceiro sobre Vantaa, na Finlândia. A lama profunda é do agrado de Simon Längenfelder, que vence a corrida de qualificação. Após o início da primeira corrida, a tragédia voltou a acontecer: Hakon Osterhagen, que tinha entrado na corrida com um wild card, saltou demasiado curto numa mesa e caiu. Geerts, que já estava na fase de voo atrás de Osterhagen, não pôde fazer mais nada, aterrou na mota de Osterhagen e também se despistou. Geerts parte a clavícula ou, para ser mais exato, volta a rasgar uma fratura aparafusada e tem de fazer a sua segunda paragem da época. O mundo do motocross interroga-se sobre a quantidade de azar que uma pessoa pode ter nesta situação.

O líder do campeonato do mundo, Andrea Adamo, está no ponto após o drama de Geerts e domina o Grande Prémio da Finlândia em Vantaa. Simon Längenfelder vence o Grande Prém io seguinte em Uddevalla (Suécia) e Geerts regressa ao Campeonato do Mundo pela segunda vez em Arnhem (Holanda). O belga cerra os dentes, mas a sua luta é inútil. Nos restantes 4 Grandes Prémios da época, teria de recuperar um défice de mais de 100 pontos - uma impossibilidade em condições normais.

Adamo tática, conduz não por vitórias mas por pontos e Liam Everts vence as duas corridas seguintes do campeonato do mundo na Holanda e na Turquia. "Liamski" está agora em segundo lugar no Campeonato do Mundo, mas quando a comitiva do Campeonato do Mundo chega a Maggiora para o penúltimo Grande Prémio, tudo acontece muito rapidamente. Liam Everts sofre um acidente grave na segunda corrida e tem de abandonar a corrida. Jago Geerts não pode fazer mais do que ganhar. Ganha com um resultado de 2-1. Mas após o abandono de Everts, um terceiro lugar é suficiente para Andrea Adamo aumentar a sua vantagem na classificação do campeonato para 73 pontos antes da última corrida, na qual um máximo de 60 pontos do campeonato ainda estão em disputa.

Andrea Adamo conquistou a sua primeira vitória num Grande Prémio em Itália esta época e pode agora celebrar o seu primeiro título de campeão do mundo em solo italiano novamente em Maggiora. O azarado Geerts arriscou tudo esta época e deu o seu melhor, mas acabou por perder. Geerts vence o último Grande Prémio da época e termina o Campeonato do Mundo de MX2 em segundo lugar, permanecendo o "eterno vice-campeão". Simon Längenfelder terminou em terceiro lugar no Campeonato do Mundo, apesar de se ter retirado por lesão no final da época, e Liam Everts terminou o Campeonato do Mundo de MX2 de 2023 em quarto lugar.

À sombra dos acontecimentos no Campeonato do Mundo de MX2, o grande abanão começa no acampamento da Yamaha, o que é uma surpresa até para os iniciados. Jago Geerts excedeu o limite de idade da MX2 de 23 anos e terá que subir para o MXGP em 2024. A equipa de trabalho MX2Yamaha de Hans Corvers tem um contrato de vários anos com ele e vai subir para a classe MXGP com Geerts. A Yamaha vê-se agora confrontada com o problema de ter duas equipas de trabalho no MXGP e tem de tomar uma decisão. A equipa de Hans Corvers ganha o contrato. A Yamaha termina o contrato com a Wilvo Yamaha e Louis Vosters, que tem sido a equipa de trabalho da Yamaha nos últimos anos. Vosters, que tem uma infraestrutura moderna na Holanda, vai competir no MXGP no próximo ano como uma equipa de trabalho da Fantic com Glenn Coldenhoff e Roan van de Moosdijk.

Andrea Adamo e Liam Everts continuarão a ser pilotos de trabalho da KTM, mas o seu chefe de equipa e mentor Antonio Cairoli foi contratado pela Ducati para o projeto todo-o-terreno. As cartas para 2024 serão, portanto, remodeladas em toda a linha.

Simon Längenfelder permanecerá com a GASGAS e Davide de Carli. Ele amadureceu e tornou-se um elemento permanente no Campeonato do Mundo de MX2 e, sem dúvida, muito se pode esperar dele no futuro. Os fãs na Colina das Nações, na bacia do vale, estarão prontos quando o Grande Prémio da Alemanha de 2024 arrancar na bacia do vale, a 2 de junho.