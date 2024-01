Marcel Stauffer : Heureux des progrès réalisés

L'espoir autrichien du motocross et pilote d'essai KTM Marcel Stauffer a fait des progrès massifs au cours des dernières semaines et souhaite communiquer prochainement sur ses projets futurs.

Marcel Stauffer poursuit son retour à la pleine forme avec une détermination sans faille. L'espoir autrichien du MX s'était fracturé la colonne vertébrale et les cervicales (T5, C1 et C2) lors d'un test KTM en Italie le 7 novembre. S'en sont suivis des jours d'horreur pour le Salzbourgeois, qui a dû lutter contre la barrière de la langue en Italie, en plus de la détresse respiratoire et de l'angoisse de la mort.

Pour rappel, lors de la saison 2023, Stauffer avait convaincu lors de ses engagements en wildcard dans le championnat du monde MX2 en se classant deux fois dans le top 10 à Teutschenthal et Loket.

Après le crash, le pilote de Nussdorf a dû être équipé d'un fixateur externe pour la tête, y compris le système HALO. Les pronostics des médecins traitants en Italie étaient accablants. Après quelques jours, Stauffer a été transféré à la clinique Doppler de Salzbourg. Il y a fait des progrès massifs avant Noël et s'est même entraîné sur son lit d'hôpital en faisant des exercices pour la musculature du tronc et des jambes.

Entre-temps, Stauffer peut effectuer de nombreux entraînements avec des poids et son propre poids, et même marcher et monter des escaliers ne lui pose plus de problème majeur. Stauffer a depuis longtemps déjoué les pronostics des médecins et aborde l'année 2024 avec un optimisme total. Le quintuple champion autrichien devrait à nouveau pouvoir vivre sans restrictions. Mieux encore : le jeune homme de 22 ans, qui aurait un contrat de pilote attitré du championnat du monde MX2 en poche pour 2024, pourrait même remonter sur une moto MX.

"Ma vie a alors basculé à 180 degrés", se souvient Stauffer de l'accident. Actuellement, il travaille presque quotidiennement avec l'entreprise "MyGym" pour retrouver sa forme. Le patron de l'entreprise et entrepreneur de fitness Christian Hörl s'est occupé personnellement du rétablissement de Stauffer.