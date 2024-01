Marcel Stauffer: felice dei progressi compiuti

Marcel Stauffer sta continuando il suo percorso di ritorno alla piena forma fisica con piena determinazione. Il 7 novembre, durante un test KTM in Italia, il giovane austriaco ha riportato fratture alla schiena e alla colonna vertebrale cervicale (T5, C1 e C2). Sono seguiti giorni di orrore per il salisburghese, che ha dovuto combattere con la barriera linguistica oltre che con il fiato corto e la paura di morire in Italia.

Ricordiamo che nella stagione 2023 Stauffer aveva impressionato nelle sue apparizioni come wildcard nel Campionato del Mondo MX2 con due piazzamenti nella top 10 a Teutschenthal e Loket.

Dopo l'incidente, il pilota di Nussdorf ha dovuto subire l'applicazione di un fissatore esterno per la testa, compreso un sistema HALO. La prognosi dei medici che lo hanno curato in Italia è stata devastante. Dopo alcuni giorni, Stauffer è stato trasferito alla Clinica Doppler di Salisburgo. Qui, prima di Natale, ha fatto enormi progressi, esercitandosi persino con esercizi per i muscoli del core e delle gambe nel suo letto d'ospedale.

Ora Stauffer è in grado di eseguire numerosi allenamenti con pesi e con il proprio peso, e anche camminare e salire le scale non gli crea più grandi difficoltà. Stauffer ha da tempo smentito le previsioni dei medici e inizia il 2024 all'insegna dell'ottimismo. Il cinque volte campione austriaco dovrebbe poter tornare a vivere senza limitazioni. Inoltre, il 22enne, che per il 2024 avrebbe in tasca un contratto come pilota regolare del Campionato del Mondo MX2, potrebbe anche tornare a salire su una moto da cross.

"La mia vita è cambiata di 180 gradi", ricorda Stauffer a proposito dell'incidente. Attualmente lavora quasi ogni giorno con l'azienda "MyGym" per recuperare la sua forma fisica. Il capo dell'azienda e imprenditore del fitness Christian Hörl si è occupato personalmente del recupero di Stauffer.