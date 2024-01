Marcel Stauffer: Feliz com os progressos registados

Marcel Stauffer continua o seu caminho de regresso à plena forma com toda a determinação. A esperança austríaca do MX sofreu fracturas nas costas e na coluna cervical (T5, C1 e C2) durante um teste da KTM em Itália, a 7 de novembro. Seguiram-se dias de horror para o natural de Salzburgo, que teve de enfrentar a barreira linguística, para além da falta de ar e do medo da morte em Itália.

Para recordar: Na época de 2023, Stauffer impressionou nas suas participações como wildcard no Campeonato do Mundo de MX2, com dois resultados no top 10 em Teutschenthal e Loket.

Após o acidente, o piloto de Nussdorf teve de colocar um fixador de cabeça externo, incluindo um sistema HALO. O prognóstico dos médicos que o trataram em Itália foi devastador. Passados alguns dias, Stauffer foi transferido para a Clínica Doppler, em Salzburgo. Antes do Natal, Stauffer fez grandes progressos, chegando mesmo a praticar exercícios para os músculos do tronco e das pernas na sua cama de hospital.

Atualmente, Stauffer consegue fazer inúmeros exercícios com pesos e com o seu próprio peso e até andar e subir escadas já não lhe causam grandes dificuldades. Stauffer já há muito que desmentiu os prognósticos dos médicos e começa 2024 cheio de otimismo. O pentacampeão austríaco deverá poder voltar a viver sem restrições. Além disso, o jovem de 22 anos, que teria um contrato como piloto regular do Campeonato do Mundo de MX2 para 2024, poderia até voltar a montar numa moto de MX.

"A minha vida deu uma volta de 180 graus nessa altura", recorda Stauffer sobre o acidente. Atualmente, trabalha quase todos os dias com a empresa "MyGym" para recuperar a forma física. O patrão da empresa e empresário do fitness, Christian Hörl, encarregou-se pessoalmente da recuperação de Stauffer.