Marcel Stauffer: nessun nuovo progetto fino alla diagnosi

Il pilota austriaco di motocross Marcel Stauffer, vittima di un grave incidente in Italia a novembre, ha parlato apertamente delle sue prospettive future in una sessione di domande e risposte con i suoi fan.

Marcel Stauffer fa sempre parlare di sé con notizie positive in questi giorni. Il 22enne collaudatore KTM, che ha attirato l'attenzione con buone prestazioni nelle sue partecipazioni alla wildcard MX2 nel 2023, è caduto pesantemente in Italia a novembre, riportando diverse fratture al collo e al torace. Il pilota salisburghese ha dovuto sopportare paure mortali nella prima fase, unite a un'angosciante incertezza.

Tuttavia, l'uomo di Nussdorf ha recentemente fatto enormi progressi nella riabilitazione e sta lavorando con gli specialisti di un centro fitness. Ora Stauffer ha risposto alle domande dei suoi fan in una sessione di domande e risposte.

Il fissatore sulla testa del cinque volte campione austriaco di motocross è stato discusso più volte. "Nelle prossime due settimane si sottoporrà a un'altra TAC. A seconda del buon esito del processo di guarigione, mi verrà comunicato quando il fissatore dell'aureola potrà essere rimosso", ha fatto sapere Stauffer.

Cosa potrebbe succedere dopo? "Dipende se tutto guarisce come desiderato. In tal caso, probabilmente mi verrà applicato un tutore per il collo. Nelle settimane successive cercherò di recuperare movimento e stabilità con la fisioterapia e l'allenamento muscolare".

Stauffer avrebbe un contratto come pilota permanente in MX2 con il team ceco Osicka per il 2024, ma dovrebbe passare alla categoria MXGP nel 2025 a causa della regola dell'età nel Campionato del Mondo. "Tutte le gare del Campionato del Mondo MX2 sono state programmate. Al momento non ci sono nuovi piani finché non avrò una diagnosi definitiva sulla possibilità di tornare a gareggiare nel motocross", ha dichiarato il pilota della KTM.