Marcel Stauffer: Não há novos planos até ao diagnóstico

O piloto austríaco de motocross Marcel Stauffer, que sofreu um acidente grave em Itália em novembro, falou abertamente sobre as suas perspectivas futuras numa sessão de perguntas e respostas com os seus fãs.

Marcel Stauffer está sempre a fazer com que as pessoas se sentem e prestem atenção às notícias positivas nos dias que correm. O piloto de testes da KTM, de 22 anos, que atraiu as atenções com boas prestações nas suas participações no wildcard de MX2 em 2023, teve um acidente grave em Itália em novembro, sofrendo várias fracturas no pescoço e no peito. O piloto de Salzburgo teve de suportar receios mortais na primeira fase, misturados com uma incerteza agonizante.

No entanto, o homem de Nussdorf fez recentemente enormes progressos na sua reabilitação e está também a trabalhar com especialistas de um centro de fitness. Agora, Stauffer respondeu às perguntas dos seus fãs numa sessão de perguntas e respostas.

O fixador na cabeça do pentacampeão austríaco de motocross foi discutido várias vezes. "Nas próximas duas semanas, ele vai fazer outra TAC. Dependendo da evolução do processo de cicatrização, serei informado quando o fixador de auréola puder ser removido", disse-nos Stauffer.

O que é que pode acontecer depois? "Depende do facto de tudo cicatrizar como desejado. Se for esse o caso, provavelmente vou usar um colar cervical. Nas semanas seguintes, tentarei recuperar o movimento e a estabilidade com fisioterapia e treino muscular".

Stauffer teria um contrato como piloto permanente de MX2 com a equipa checa Osicka para 2024, mas teria de subir para a categoria MXGP em 2025 devido à regra da idade no Campeonato do Mundo. "Todas as corridas do Campeonato do Mundo de MX2 foram planeadas. Atualmente, não há novos planos até que eu tenha um diagnóstico final sobre a possibilidade de regressar às corridas de motocross", disse o piloto da KTM.