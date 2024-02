KTM : pourquoi Andrea Adamo renonce au numéro 1

Pour Andrea Adamo (20 ans), l'entreprise de défense du titre de champion du monde dans la catégorie MX2 commence dimanche sur la piste de Riola Sardo dans le cadre du championnat italien ouvert de motocross . L'Italien de l'équipe d'usine Red Bull KTM est l'une des stars de cette piste sablonneuse exigeante, qui accueillera également un événement du championnat du monde début avril.

Adamo rencontrera également à Riola Sardo Simon Längenfelder (19 ans, Red Bull GASGAS), qui devrait compter parmi ses adversaires les plus coriaces dans la catégorie MX2, aux côtés de son coéquipier Liam Everts (19 ans).

Le champion Adamo continuera à courir en 2024 avec son numéro actuel : "Je reste sur le 80 parce que je ne suis pas encore un grand fan du numéro 1. Voyons voir, peut-être à l'avenir, si je parviens à faire de même dans la catégorie MXGP".

Dans quels domaines Adamo veut-il s'améliorer pour 2024 ? "Un peu partout. Je pense qu'en 2023, j'étais déjà assez complet au niveau de mes performances de pilotage. Je veux dire par là que je n'étais pas mauvais dans de nombreux domaines, mais pas encore super dans certains. Des choses comme les départs, la vitesse, la constance et le physique étaient plutôt correctes. L'objectif est donc maintenant d'améliorer encore un peu tout cela en général".

Le futur gendre de Corrado Maddii a remporté quatre courses MX2 en 2023 sur la voie du titre mondial, mais n'a pas fait de zéro. A titre de comparaison, Simon Längenfelder, troisième du championnat du monde, a remporté huit courses individuelles MX2, et ce malgré une pause pour cause de blessure. Concernant son attitude pour 2024, Adamo déclare : "Il est clair qu'un titre de champion du monde pèse maintenant sur mes épaules, donc l'attitude a un peu changé. Mais je vais à nouveau essayer d'apprécier le pilotage et de donner le meilleur de moi-même à chaque course. Le mot d'ordre est d'être constant, de rester sûr, de se battre pour le podium et de viser le titre".

Avant de se rendre en Sardaigne, Adamo a participé à Modène à la traditionnelle cérémonie de remise des "Caschi d'oro" aux pilotes de moto italiens, où il a reçu son premier casque d'or. Son collègue et ex-mentor Tony Cairoli (38 ans) y est d'ailleurs déjà reparti avec son 13e trophée.