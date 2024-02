KTM: perché Andrea Adamo rinuncia al numero 1

Andrea Adamo (20) inizierà la difesa del titolo mondiale nella classe MX2 domenica sulla pista di Riola Sardo , nell'ambito del Campionato Italiano Motocross open . L'italiano del team Red Bull KTM è uno dei protagonisti dell'impegnativo tracciato di sabbia, che sarà anche teatro di un evento del campionato mondiale all'inizio di aprile.

A Riola Sardo Adamo incontrerà anche Simon Längenfelder (19 anni, Red Bull GASGAS), che probabilmente sarà uno dei suoi avversari più difficili nella categoria MX2 insieme al compagno di squadra Liam Everts (19 anni).

Il campione Adamo continuerà a gareggiare con il suo numero attuale anche nel 2024: "Rimango con l'80 perché non sono ancora un grande appassionato del numero 1. Vediamo, magari in futuro se riuscirò a fare lo stesso nella classe MXGP".

In quali aree Adamo vuole migliorare per il 2024? "Un po' dappertutto. Credo di essere stato già abbastanza completo in termini di prestazioni di guida nel 2023. Con questo intendo dire che non ero male in molte aree, ma non ancora ottimo in alcune. Cose come le partenze, la velocità, la costanza e la fisicità erano abbastanza buone. Quindi l'obiettivo ora è quello di migliorare ancora un po' tutto in generale".

Il futuro genero di Corrado Maddii ha vinto quattro gare della MX2 nel suo percorso verso il titolo mondiale nel 2023, ma non ha fatto nessuno zero. A titolo di confronto, il terzo classificato Simon Längenfelder ha vinto otto gare individuali MX2 nonostante fosse fuori per infortunio. Commentando il suo atteggiamento per il 2024, Adamo ha detto: "Naturalmente, ora ho un titolo di campione del mondo sulle spalle, quindi il mio atteggiamento è cambiato un po'. Ma cercherò di divertirmi ancora e di dare il massimo in ogni gara. Il motto è: essere costante, stare al sicuro, lottare per il podio e puntare al titolo".

Prima di partire per la Sardegna, Adamo ha partecipato alla tradizionale cerimonia di premiazione dei "Caschi d'oro" per i motociclisti italiani a Modena, dove ha ricevuto il suo primo casco d'oro. Il suo collega ed ex mentore Tony Cairoli (38) è tornato a casa con il suo 13° trofeo.