KTM: Porque é que Andrea Adamo está a desistir do número 1

Andrea Adamo (20) vai iniciar a defesa do título mundial na classe MX2 no domingo, na pista de Riola Sardo, no âmbito do Campeonato Italiano de Motocross . O italiano da equipa de fábrica da Red Bull KTM é uma das estrelas da exigente pista de areia, que também será palco de um evento do campeonato do mundo no início de abril.

Adamo também vai encontrar Simon Längenfelder (19, Red Bull GASGAS) em Riola Sardo, que é provável que seja um dos seus adversários mais difíceis na categoria MX2, juntamente com o companheiro de equipa Liam Everts (19).

O campeão Adamo vai continuar a competir com o seu número atual em 2024: "Vou continuar com o 80 porque ainda não sou um grande fã do número 1. Vamos ver, talvez no futuro se eu conseguir fazer o mesmo na classe MXGP."

Em que áreas é que Adamo quer melhorar para 2024? "Um pouco por todo o lado. Acho que já estava bastante completo em termos de desempenho de pilotagem em 2023. Com isso quero dizer que não estava mal em muitas áreas, mas ainda não estava bem em algumas. Coisas como os arranques, a velocidade, a consistência e o físico estavam bastante bem. É por isso que o objetivo agora é melhorar um pouco mais tudo em geral".

O futuro genro de Corrado Maddii venceu quatro corridas de MX2 no seu caminho para o título do Campeonato do Mundo de 2023, mas não teve nenhum zero. Em comparação, Simon Längenfelder, terceiro classificado, venceu oito corridas individuais de MX2, apesar de estar lesionado. Comentando a sua atitude para 2024, Adamo disse: "Claro que agora tenho um título de campeão do mundo sobre os meus ombros, por isso a minha atitude mudou um pouco. Mas vou tentar voltar a gostar de correr e dar o meu melhor em todas as corridas. O lema é: ser consistente, manter-me seguro, lutar pelo pódio e lutar pelo título."

Antes de viajar para a Sardenha, Adamo participou na tradicional cerimónia de entrega de prémios "Caschi d'oro" aos pilotos italianos de motociclismo em Modena, onde recebeu o seu primeiro capacete de ouro. O seu colega e antigo mentor Tony Cairoli (38) foi para casa com o seu 13º troféu.