Team HRC: moto da lavoro MX2 e un allenatore esclusivo

Con il giovane italiano Ferruccio Zanchi, Honda ha per la prima volta dopo diversi anni un pilota ufficiale nella categoria MX2 del Campionato Mondiale Motocross 250cc, che ha anche un allenatore di spicco al suo fianco.

Dopo una pausa di diversi anni, Honda schiera nuovamente un pilota ufficiale nella classe MX2. Ferruccio Zanchi è anche un debuttante. Il diciassettenne italiano ha già partecipato agli eventi wildcard 2023 nella classe MX2, è arrivato quarto nella classifica finale della EMX250 e ha ottenuto tre vittorie in gara.

L'ultimo pilota HRC nel Campionato del Mondo MX2 nel 2018 e nel 2019 è stato l'olandese di origine sudafricana Calvin Vlaanderen, che ha offerto alcune ottime prestazioni in sella alla moto, ma è stato anche tormentato dalla sfortuna degli infortuni. La nuova Honda 250cc è una moto di serie. Gariboldi: "Abbiamo preso in prestito molto dalle moto dei fratelli Lawrence negli Stati Uniti".

La direzione del team ha messo a segno un altro colpo: Con il francese Jacky Vimond (62 anni), ex campione del mondo della 250, la squadra HRC ha ora un mentore esclusivo che si impegna ad allenare il debuttante Zanchi e Ruben Fernandez.

Giacomo Gariboldi, proprietario del team Honda, ha dichiarato: "Ruben ha già disputato un'ottima stagione nel 2023. Vuole migliorare ancora e il suo contratto sta per scadere. Per aiutarlo ulteriormente, abbiamo deciso di assumere Jacky Vimond. Ha già sostenuto la preparazione di Zanchi. Siamo sicuri che anche Ruben potrà fare un ulteriore passo avanti con Jacky Vimond".

Vimond ha allenato stelle come Yves Demaria, Sebastien Tortelli, Ben Watson e Romain Febvre dopo il suo percorso da corridore.

L'ex corridore italiano di livello mondiale Claudio Federici sarà presente in streaming come co-commentatore al microfono per le gare del Campionato Italiano Open a Riola Sardo domenica e poi a Mantova (11 febbraio).