Equipa HRC: moto de trabalho MX2 e um treinador exclusivo

Com o jovem italiano Ferruccio Zanchi, a Honda tem um piloto de trabalho na categoria MX2 do Campeonato do Mundo de Motocross de 250cc pela primeira vez em vários anos, que também tem um treinador proeminente ao seu lado.

Após uma pausa de vários anos, a Honda volta a ter um piloto de fábrica na classe MX2. Com Ferruccio Zanchi, é também um estreante. O italiano de 17 anos já disputou eventos wildcard de 2023 na classe MX2, terminou em quarto lugar na classificação final da EMX250 e garantiu três vitórias em corridas.

O último piloto de fábrica da HRC no Campeonato do Mundo de MX2 em 2018 e 2019 foi o holandês nascido na África do Sul Calvin Vlaanderen, que teve algumas performances fortes na moto, mas também foi atormentado pela má sorte com lesões. A nova Honda de 250 cc é uma moto de fábrica. Gariboldi: "Pegámos muito emprestado das motos dos irmãos Lawrence nos EUA."

A direção da equipa também conseguiu outro golpe: Com o francês Jacky Vimond (62), antigo campeão do mundo de 250cc, a equipa HRC tem agora um mentor exclusivo que está empenhado em treinar os estreantes Zanchi e Ruben Fernandez.

O proprietário da equipa Honda, Giacomo Gariboldi, afirmou: "O Ruben já teve uma época forte em 2023. Ele quer melhorar ainda mais e o seu contrato está a chegar ao fim. Para o ajudar ainda mais, decidimos contratar Jacky Vimond. Ele já apoiou a preparação de Zanchi. Estamos certos de que o Ruben também pode dar mais um passo em frente com Jacky Vimond".

Vimond treinou estrelas como Yves Demaria, Sebastien Tortelli, Ben Watson e Romain Febvre depois da sua esteira de ciclismo.

O antigo ciclista italiano de classe mundial Claudio Federici estará presente na transmissão como co-comentador ao microfone das corridas do Campeonato Open de Itália em Riola Sardo, no domingo, e depois em Mântua (11 de fevereiro).