Liam Everts (KTM) : justement des heures supplémentaires de sable

Avant sa première course de la saison à Mantoue, le pilote officiel Red Bull-KTM Liam Everts parle de son retard personnel et curieux sur les pistes de sable ainsi que de ses objectifs pour 2024.

Le pilote d'usine belge MX2 Liam Everts a fait l'impasse sur la classique de pré-saison dans le sable profond de Riola Sardo et disputera dimanche à Mantoue la première course de l'année civile 2024. Le jeune homme de 19 ans sera confronté à une concurrence très forte en MX2. Outre le champion du monde et coéquipier Andrea Adamo (20 ans), l'as de l'usine Husqvarna Lucas Coenen sera également au départ. A cela s'ajoute l'Allemand Simon Längenfelder (Red Bull-GASGAS).

Liam Everts, le fils du décuple champion du monde Stefan Everts, a terminé la saison 2023 du championnat du monde à la quatrième place après un peu de malchance lors de la finale, mais a déjà été deuxième du championnat du monde entre-temps. "J'aimerais être encore meilleur en termes de constance", explique Everts, qui a remporté quatre victoires en GP en 2023. "L'année dernière, j'ai eu quelques courses comme le Portugal, où j'ai perdu beaucoup de points. Je dois donc mieux gérer les week-ends difficiles. Bien sûr, on peut toujours s'améliorer sur le plan de la conduite, mais aussi sur le plan personnel et psychologique. Je pense que si j'y parviens, les résultats suivront".

Everts se sent très bien dans son environnement. Mais il révèle aussi où il a encore demandé de l'aide à l'équipe d'usine KTM. Il s'agit justement du terrain sablonneux, en fait un domaine pour lui et la plupart des Belges - y compris son père Stefan. "La seule chose que j'ai demandée aux gars concernant la moto, c'est que nous travaillions un peu plus sur les réglages pour le sable".

Everts explique également cette situation à l'aide d'un exemple : "Bien que j'aie gagné le Grand Prix d'Arnhem en 2023, je sentais en quelque sorte qu'il me manquait encore quelque chose et qu'il y avait encore beaucoup plus de potentiel. Nous avons travaillé sur l'amortissement dans ce domaine afin que je puisse mieux exploiter ma technique. Nous avons également progressé dans ce domaine et c'est formidable".

Concernant les nouveaux sites du championnat du monde, Liam Everts déclare : "Des endroits comme la Chine sont loin de chez nous, mais cela fait partie d'un tel championnat. Avec des pistes que l'on connaît, on peut toujours se rappeler comment on a conduit certains secteurs et où l'on peut encore s'améliorer. Les nouvelles pistes sont toujours un défi. Cela concerne tous les pilotes, ce qui permet de rééquilibrer un peu l'ensemble du peloton".