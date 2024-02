Liam Everts (KTM): straordinario su sabbia di tutte le cose

Il pilota ufficiale Red Bull KTM Liam Everts parla del suo personale e curioso bisogno di recuperare sulle piste di sabbia e dei suoi obiettivi per il 2024 in vista della sua prima gara della stagione a Mantova.

Il pilota belga della MX2 Liam Everts ha saltato la classica pre-stagione nella profonda sabbia di Riola Sardo e disputerà la prima gara dell'anno solare 2024 a Mantova domenica. Il 19enne dovrà affrontare una concorrenza MX2 estremamente forte. Oltre al campione del mondo e al compagno di squadra Andrea Adamo (20), gareggerà anche l'asso del lavoro Husqvarna Lucas Coenen. A lui si aggiungerà il tedesco Simon Längenfelder (Red Bull-GASGAS).

Liam Everts, figlio del dieci volte campione del mondo Stefan Everts, ha terminato la stagione del Campionato del Mondo 2023 al quarto posto dopo un po' di sfortuna nel finale, ma nel frattempo è già arrivato secondo nel Campionato del Mondo. "Voglio migliorare ancora in termini di costanza", spiega Everts, che nel 2023 ha ottenuto ben quattro vittorie nei GP. "L'anno scorso ho avuto alcune gare, come quella in Portogallo, in cui ho buttato via molti punti. Devo quindi gestire meglio i weekend difficili. Naturalmente, si può sempre migliorare la guida, così come le capacità personali e mentali. Credo che se riuscirò a gestire tutto questo, i risultati arriveranno".

Everts si sente molto a suo agio nell'ambiente che lo circonda. Ma rivela anche dove ha chiesto il supporto del team KTM. Si tratta delle superfici sabbiose, che in realtà sono un dominio per lui e per la maggior parte dei belgi, compreso suo padre Stefan. "L'unica cosa che ho chiesto ai ragazzi riguardo alla moto è stata quella di lavorare un po' di più sulla messa a punto della sabbia".

Everts lo spiega anche con un esempio: "Anche se ho vinto il Gran Premio di Arnhem nel 2023, in qualche modo sentivo che mi mancava ancora qualcosa e che c'era ancora molto potenziale. Ora abbiamo lavorato sullo smorzamento in quest'area, in modo da poter sfruttare meglio la mia tecnica. Anche qui abbiamo fatto dei progressi e questo è fantastico".

Liam Everts commenta le nuove sedi del campionato mondiale: "Luoghi come la Cina sono molto lontani da casa, ma questo fa parte di un campionato come questo. Su piste che conosci, puoi sempre ricordare come hai guidato i singoli settori e dove puoi ancora migliorare. Le piste nuove sono sempre una sfida. Questo vale per tutti i piloti, quindi l'intero campo si uniforma un po'".