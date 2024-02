Liam Everts (KTM): Horas extraordinárias na areia

O piloto belga de MX2 Liam Everts não participou no clássico de pré-temporada na areia profunda de Riola Sardo e vai disputar a primeira corrida do ano civil de 2024 em Mântua, no domingo. O jovem de 19 anos vai enfrentar uma concorrência extremamente forte na MX2. Para além do campeão do mundo e companheiro de equipa Andrea Adamo (20), o ás da Husqvarna Lucas Coenen também vai competir. A ele juntar-se-á o alemão Simon Längenfelder (Red Bull-GASGAS).

Liam Everts, filho do dez vezes campeão do mundo Stefan Everts, terminou a época do Campeonato do Mundo de 2023 em quarto lugar, depois de algum azar na final, mas entretanto já terminou em segundo lugar no Campeonato do Mundo. "Quero melhorar ainda mais em termos de consistência", explica Everts, que conseguiu quatro vitórias em GPs em 2023. "Tive algumas corridas no ano passado, como a de Portugal, em que desperdicei muitos pontos. Por isso, tenho de gerir melhor os fins-de-semana difíceis. Claro que podemos sempre melhorar a nossa condução, bem como as nossas capacidades pessoais e mentais. Acredito que se conseguir gerir isso, os resultados virão."

Everts sente-se muito confortável no seu ambiente. Mas também revela onde pediu apoio à equipa de fábrica da KTM. Trata-se de superfícies arenosas, o que na verdade é um domínio para ele e para a maioria dos belgas, incluindo o seu pai Stefan. "A única coisa que pedi aos rapazes em relação à mota foi que trabalhássemos um pouco mais na configuração para a areia."

Everts também explica isto com um exemplo: "Embora tenha ganho o Grande Prémio em Arnhem em 2023, senti que ainda me faltava alguma coisa e que havia muito mais potencial. Trabalhámos agora no amortecimento nesta área para que eu possa fazer melhor uso da minha técnica. Também fizemos progressos aqui e isso é ótimo."

Liam Everts comenta os novos locais do campeonato do mundo: "Locais como a China estão muito longe de casa, mas isso faz parte de um campeonato como este. Em pistas que conhecemos, podemos sempre lembrar-nos de como conduzimos sectores individuais e onde ainda podemos melhorar. As pistas novas são sempre um desafio. Isto aplica-se a todos os pilotos, pelo que o campo de batalha se equilibra um pouco".