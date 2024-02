Dramma per KTM: Liam Everts salta l'esordio nel Mondiale

L'asso del motocross della Red Bull KTM Liam Everts ha subito un infortunio al pollice durante un allenamento in Germania, è già stato sottoposto a un intervento chirurgico e salterà l'esordio del Campionato del Mondo il 10 marzo in Patagonia.

Liam Everts si è infortunato in una caduta in allenamento. Il quarto classificato nel Campionato del Mondo MX2 dello scorso anno si è rotto il pollice, secondo quanto riferito e confermato da lui stesso. L'incidente è avvenuto mercoledì durante un allenamento sulla pista di Grevenbroich, al confine con il Belgio.

Secondo gli osservatori, la caduta non è stata spettacolare, ma Everts ha poi lamentato un dolore crescente. Secondo le prime informazioni dei media belgi, Everts è stato sottoposto a un'operazione giovedì pomeriggio, dopo che la diagnosi fatta in mattinata in clinica era stata chiara.

Si tratta di una grave battuta d'arresto per il pilota della KTM. Secondo le prime previsioni degli esperti, Everts dovrà prendersi una pausa di circa quattro settimane. Dopo una preparazione quasi perfetta durante l'inverno, questa è una grande delusione per Everts, secondo le sue stesse dichiarazioni.

Il figlio del campione del mondo Stefan Everts (51) sarebbe stato al via della classica britannica di Hawkstone Park domenica prossima, dove avrebbe affrontato nuovamente il suo compagno di squadra italiano Red Bull KTM e campione del mondo MX2 Andrea Adamo (20).

Il belga salterà sicuramente l'apertura della stagione in Argentina, al Gran Premio di Patagonia a Villa la Angostura. La seconda tappa del calendario del campionato mondiale è il Gran Premio di Spagna ad Arroyomolinos il 24 marzo.