Drama para a KTM: Liam Everts falha a abertura do Campeonato do Mundo

O ás do motocross da Red Bull KTM, Liam Everts, sofreu uma lesão no polegar durante os treinos na Alemanha, já foi operado e vai falhar a abertura do Campeonato do Mundo, a 10 de março, na Patagónia.

Liam Everts lesionou-se num acidente de treino. O quarto classificado no Campeonato do Mundo de MX2 do ano passado partiu o polegar, de acordo com relatos consistentes, tendo ele próprio confirmado o facto. O incidente ocorreu na quarta-feira durante os treinos na pista de Grevenbroich, na fronteira alemã com a Bélgica.

De acordo com os observadores, a queda não foi espetacular, mas Everts queixou-se mais tarde de dores crescentes. De acordo com as primeiras informações dos meios de comunicação belgas, Everts foi operado na quinta-feira à tarde, depois de o diagnóstico da clínica ter sido claro.

Trata-se de um enorme revés para o piloto de fábrica da KTM. De acordo com as primeiras previsões dos especialistas, Everts terá de fazer uma paragem de cerca de quatro semanas. Depois de uma preparação quase perfeita durante o inverno, esta é uma grande desilusão para Everts, de acordo com as suas próprias declarações.

O filho do recordista mundial Stefan Everts (51) teria estado no início da clássica britânica em Hawkstone Park no próximo domingo, onde teria enfrentado novamente o seu companheiro de equipa italiano da Red Bull KTM e campeão mundial de MX2 Andrea Adamo (20).

O belga vai falhar definitivamente a abertura da temporada na Argentina no Grande Prémio da Patagónia em Villa la Angostura. A segunda paragem do calendário do campeonato do mundo é o Grande Prémio de Espanha, em Arroyomolinos, a 24 de março.