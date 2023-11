Nancy van de Ven pone fin a su carrera

Al principio de la temporada, Nancy van de Ven era la defensora del título, pero las cosas no han ido bien este año para la holandesa. Tras una fuerte caída en el Gran Premio de Francia en Villars-sous-Écot, sufrió una complicada fractura en la pierna y varias lesiones de ligamentos en las rodillas y la clavícula.

Desde esta caída, la Campeona del Mundo de 2022 ha tenido que tomarse un descanso y someterse a varias operaciones. A estas operaciones seguirán otras. Ahora ha tomado la decisión más difícil de su vida y pone fin a su carrera en el motocross.

"Mi carrera no ha sido fácil desde el principio y se ha caracterizado por numerosos contratiempos y lesiones", explicó la piloto holandesa. "Cuando salgo a la pista, quiero ganar. Pero mi cuerpo ya no puede hacerlo. He sido subcampeón cinco veces y gané el título mundial en 2022. Ya no alcanzaré el nivel necesario para volver a estar en lo más alto. Por eso voy a poner fin a mi carrera profesional".