Nancy van de Ven met fin à sa carrière

Au début de la saison, Nancy van de Ven s'est présentée en tant que tenante du titre, mais cette année, les choses ne se sont pas passées comme prévu pour la Néerlandaise. Après une violente chute lors du Grand Prix de France à Villars-sous-Écot, elle a été victime d'une fracture compliquée de la jambe et de diverses blessures ligamentaires au niveau des genoux et de la clavicule.

Depuis ce crash, la championne du monde 2022 a dû se mettre au repos et subir plusieurs opérations. D'autres interventions suivront. Aujourd'hui, elle prend la décision la plus difficile de sa vie et met un terme à sa carrière de motocross.

"Ma carrière n'a pas été facile dès le début et elle a été marquée par de nombreux revers et blessures", a expliqué la Néerlandaise. "Quand je vais sur la piste, je veux gagner. Mais mon corps n'est plus en mesure de le faire. J'ai été cinq fois vice-championne du monde et j'ai remporté le titre mondial en 2022. Je n'atteindrai plus le niveau nécessaire pour être à nouveau au sommet. C'est pourquoi je vais mettre un terme à ma carrière professionnelle".